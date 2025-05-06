Наоми Осако впервые за три года вновь с титулом

Наоми Осако, четырёхкратная чемпионка турниров Большого шлема, впервые за три года подняла над головой трофей - на сей раз на турнире L'Open 35 de Saint-Malo. В финале японская теннисистка уверенно обыграла словенку Каю Юван со счётом 6:1, 7:5. Турнир проходил на грунтовом покрытии, которое ранее Осако считала для себя самым неудобным.

"Забавно, что я завоевала трофей именно на грунте - на покрытии, которое раньше казалось мне самым сложным. Но в этом, наверное, и есть смысл прогресса", - поделилась она с подписчиками в X (ранее Twitter).

Эта победа стала символическим возвращением спортсменки, пропустившей часть туров после рождения ребёнка в 2023 году. Минувший сезон не принес ей громких побед: на турнирах "Большого шлема" она не проходила дальше второго круга. Однако теперь Осако, судя по всему, вновь набирает форму - впереди у неё Ролан Гаррос, стартующий уже в этом месяце.