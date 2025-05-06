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Саралаева - певунья Атамбаева и КГБшника Айжигитова

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- Канат Кожоев
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Некая независимая журналистка Лейла Саралаева, находясь в грузинском изгнании, усиленно раскачивает хорошо ей знакомую тему – о несвободе, давлении, издевательствах и прочем беспределе. Жертвой на этот раз назначен экс-депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов.

К каждому происшествию и явлению можно подходить с точки зрения разума, а можно – руководствуясь исключительно эмоциями. Первый путь наиболее верный и правильный. Зато второй – беспроигрышный, когда есть желание до предела взвинтить, взбаламутить народ. Первый путь госпоже Саралаевой неведом. Зато второй она изучила и исходила вдоль и поперёк. Это её неоспоримая фишка. Так, как она умеет нагнетать эмоции и поворачивать их против обидевшей её власти, - вряд ли получится у кого-нибудь другого.

В свое время Лейла Маратовна насмешила народ неуместной экзальтацией в сторону Алмазбека Атамбаева. Которого она сначала вроде бы любила, потом вроде бы разлюбила, потом полюбила опять… Эдакая ветреная красавица, сердце которой склонно к измене. Которая сначала поёт дифирамбы предмету своего обожания, потом вдруг резко начинает плеваться (дурная привычка, между прочим, - плевки в общественном месте): "Вы не думали о народе, Вы думали о собственном величии! НЕНАВИЖУ! Тьфу на вас!"… Прямо-таки слезу вышибает, честное слово!

Плевалась, впрочем, девушка недолго. Очень скоро Алмазбек Шаршенович снова затесался в число её кумиров. Судя по всему – недаром. В смысле – не даром. Не бесплатно. Экс-президент знает, как расположить к себе "независимых" журналисток и сделать из них своих придворных писательниц. Рвущих за него глотки – и свои, и чужие. "Лучшие друзья девушек – это бриллианты".

И вот уже Атамбаев стараниями Саралаевой, оказывается, большой молодец, который "восстанавливал историческую память, поднимал дух нации, культивировал дружбу народов, начал глубокое очищение госорганов от коррупции"… И суд по кой-ташским событиям, который вышел на финишную прямую, - оказывается, самый негуманный и неправильный суд в мире. И фигурантам "кой-ташского", с точки зрения "независимой", но приближённой к Атамбаеву Лейлы Маратовны, надо ордена на грудь повесить, а уж никак ни тюремные сроки давать.

Последние дни эмигрантка Саралаева буквально разрывается. То всё не могла определиться, красивая она или умная. Теперь не может решить, кого ей более жалко и на чьей стороне её симпатии – Алмазбека Атамбаева или Султанбая Айжигитова…

Хотя, если разобраться, никаких противоречий нет. С пеной у рта бороться за их "попранные права" вполне можно одними и теми же высокопарными словами, просто время от времени меняя имена. Потому что история-то один в один повторяется.

Вряд ли кто-то забыл, как Алмазбек Шаршенович строил из себя одновременно бунтаря, непримиримого борца с режимом, - и несчастную жертву этого самого режима. Как он терял сознание, падал в обмороки, хватался за сердце, привлекая внимание сердобольных дам к своей "безвинно судимой" персоне. Как он при этом тряс и пинал решётки в зале судебных заседаний, изображая "добропорядочное отрицалово".

Теперь тем же самым занимается опальный депутат Султанбай Абдрашитович Айжигитов. Тоже, мягко говоря, не слишком последовательный политик. То он за подписание пограничных соглашений с Таджикистаном, то категорически против. То он переживает за Баткенскую область и конкретно – за "отданное таджикам на поругание" село Достук, то, как выясняется, многие годы вообще не интересовался тем регионом. То избил человека – то якобы вообще ни в чём ни перед кем не виноват…

С лёгкой руки жительницы солнечной Грузии мадам Саралаевой почтеннейшая кыргызская публика узнала страшное: Айжигитов попал под прессинг ГКНБ, был жестоко избит, покалечен, практически изуродован, отравлен (в суде его якобы заставили выпить какую-то подозрительную воду, от которой ему стало плохо). Вместе с Султанбаем Абдрашитовичем якобы сильно пострадала его супруга, которую тоже били и, сидя на ней верхом, выдавливали из неё внутренние органы.

В действии, собственно, как раз второй путь подачи информации. Когда нет обращения ни к фактам, ни к логике, ни к разуму. Есть просто умелое дёрганье за самые слабые струны человеческой души. Чекисты-беспредельщики жестоко пытали пожилую чету. Вот и фото самого Айжигитова с иссиня-багровыми кровоподтёками. Разбираться, что и как на самом деле было, а чего и вовсе не было, никто из саралаевской паствы не хочет. Поёт она красиво, задевает за живое, рыдает, стенает, трагично заламывает руки (точь-в-точь как комитетчики якобы заламывали руки немолодому экс-депутату), клеймит позором, призывает…

Айжигитов, короче говоря, второй подопечный Лейлы Маратовны, пострадавший от произвола властей. Оба – первые в её списке жертв кровавого режима. Оба на "А". Есть, впрочем, ещё "несчастная" Азиза Абдирасулова, но она пока отошла на задний план. А дальше следуют сразу двое на "К" - Тилекмат Куренов и Рита Карасартова. Но в связи с Айжигитовым и они пока неактуальны.

Что мы знаем о Султанбае Айжигитове? Многое. Например, то, что в 1988 году он, ныне якобы подвергшийся нападению чекистов, успешно окончил Высшие курсы КГБ СССР в Киеве. А на 1987-1993 гг. приходится его служба в органах национальной безопасности Кыргызской Республики – опером, страшим опером, начальником отдела. Согласитесь – очень интересные факты биографии.

Украинские спецслужбы – всем спецслужбам спецслужбы. По сравнению с ними сотрудники ГКНБ КР – мальчики в коротких штанишках. Нет, наши, конечно, тоже много чего знают, умеют и практикуют. Однако до украинских коллег им далеко. Наши не вербуют в соцсетях подростков и не толкают их на поджоги трансформаторных подстанций и вышек сотовой связи. Не готовят взрывоопасные (во всех смыслах) масштабные провокации… Наших этому не учили. Киевских спецслужбистов учили. Хорошую, одним словом, школу прошёл в своё время Айжигитов.

А уж играть на полуправде, полутонах, недоговорённостях, мелких провокациях, выворачивании наизнанку любого события и преподнесении любого факта в выгодном для себя свете – всё это умный человек умеет и без курсов КГБ. Всё это очень хорошо получается у Алмаза Атамбаева. Отлично выходит у Султанбая Айжигитова. А если обоих взяла под свои крылья Лейла Саралаева – можно не сомневаться: народ будет оповещён "как надо" и подготовлен к предполагаемой защите "униженных и оскорблённых" на все сто.


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URL: https://www.vb.kg/445652
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, суд, Лейла Саралаева, журналисты, Кой-Таш
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