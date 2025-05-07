Марат Иманкулов: "Нам нечего стыдиться – наши предки победили фашизм"

Сейчас идет тенденция к тому, чтобы пересмотреть и исказить итоги Второй мировой войны, односторонне показать ее результаты, а главное стереть память и значимость ВОВ у нашей молодежи. Это очень опасная тенденция, рассказал во время круглого стола: "К 80-летию Великой Победы: важность сохранения исторической памяти о ВОВ в условиях современных информационных войн" секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.

В этой связи он подчеркнул значимость инициированного ЦЭИ "Ой Ордо" проекта "Уроки Памяти", цель которого – объяснить современной молодежи значение ВОВ: "Мы хотим рассказать студентам и школьникам, что это была за война, и какие уроки мы должны вынести из нее".

"В 1945 году сначала в Ялте, а потом в Потсдаме главы трех государств антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания) поставили точку во Второй мировой войне, договорившись, каким будет мир после ее окончания. Они договорились обеспечить мир, как минимум на столетие. Но этого не случилось. Год спустя, после речи бывшего премьер-министра Великобритании началась "холодная война", т.е. противостояние Запада и социалистического лагеря, которая длилась до развала СССР. Речь не идет о том, что мы жалеем, что Советский союз распался и его надо восстановить. Но мы, как потомки победителей, всегда должны помнить, какой вклад в разгром фашизма внесли наши отцы и деды – на тот момент единый многонациональный советский народ. На алтарь победы они положили очень большую цену, отдав около 27 млн человеческих жизней", - напомнил Иманкулов.

По его словам, то в каждый день войны погибали примерно 20 тыс. советских бойцов и гражданского населения. Таких кровопролитных войн, как Вторая мировая, никогда не было в истории человечества.

"В апреле я принял участие в организованной ОДКБ научно-практической конференции: "Вклад народов государств-членов ОДКБ в победу в ВОВ", где мне представилась возможность выступить с докладом "Как ковалась победа в тылу". Во время подготовки доклада я пересмотрел множество данных, и некоторые цифры впечатлили даже меня. За период с 1941 по 1945 годы киргизские колхозы и совхозы заготовили 303,6 тыс. тонн хлеба, 22,3 тыс. тонн картофеля. В фонд обороны было сдано около 74 тыс. тонн зерна и более 8 тыс. тонн мяса. Красная армия получила из Киргизии около 54 тыс. лошадей", - рассказал спикер.

По его данным, на начало войны население республики составляло всего 1,5 млн человек. К 1942 году мужское население сократилось на 51% . Свыше 30 тыс. кыргызстанцев были направлены на предприятия военной промышленности за пределы республики, дома их заменили женщины, старики и дети. Около 60% трактористов и комбайнеров во время войны – это были женщины и подростки.

Из западных и центральных районов СССР в КР были эвакуированы 38 крупных заводов, фабрик и мастерских. Многие из них впоследствии стали флагманами промышленности КР. Один из них – машиностроительный завод им. Ленина, где работало 38 тыс. человек, был эвакуирован в начале войны из города Ворошиловград (ныне Луганск). Как мне рассказывали работники завода, как только оборудование сняли с вагонов, его сразу установили, и начали работу, потому что были срочно необходимы снаряды и патроны. И только потом начали строить стены и крышу. Также в республику эвакуировали завод им. Фрунзе.

Объем промышленной продукции в Киргизской ССР в 1945 году по сравнению с 1940 годом вырос на 22% – продукция металлообработки в 3,5 раза, а машиностроения более чем в 10 раз. Производство электроэнергии увеличилось в полтора раза, так как эти промышленные объекты надо было обеспечивать электроэнергией. И это при том, что не хватало рабочих рук, учитывая, что больше половины мужского населения ушло на фронт. Рост производства происходил благодаря труду наших славных женщин и подростков.

Кыргызстан в годы войны стал приютом не только для эвакуированного мирного населения и рабочих, но и для науки. В нашу страну была перевезена Академия Наук СССР, позже здесь создали ее филиал – сейчас это Национальная академия наук КР. В республике было развернуто 25 военных госпиталей на 25 тыс. койка мест. После лечения в этих госпиталях в действующую армию вернулось 47% раненных, что говорит о высоком качестве ухода. Эвакуированные медики составили основу нашей медицинской школы. Наш покойный профессор Мамакеев, который родился и вырос на Иссык-Куле, вспоминал, что его учили не только медицинской науке, но и русскому языку.

"Я хочу зачитать отрывок из письма воинам-кыргызстанцам от матерей: "Дорогие наши сыны. К вам – славные воины-кыргызы, к вам – храбрые защитники Сталинграда, к вам – доблестные участники битвы за Кавказ, к вам – герои-панфиловцы мы обращаем свой голос горячего привета. В ваших молодых руках судьба Родины, в ваших могучих руках судьба Советского строя. Сражайтесь как лучшие из лучших, будьте достойны славы храбрейших из храбрых. Всадники-кыргызы, пехотинцы-кыргызы, артиллеристы-кыргызы, мстите за русского и украинца, за литовца и эстонца, за белоруса и молдаванина, за разграбленный дом своей Родины, громите дзоты фашистов, чтобы уцелели юрты ваших гор. Сметите все фашистские укрепления, чтобы уцелело ваше жилище.

Помните, сыны Кыргызстана, в ваших руках жизнь ваших стариков-родителей, жизнь ваших сестер, жизнь ваших нежно любимых детей, поэтому неумолимо уничтожайте немца. Сыны наши! В бою вы можете быть ранены, но раны – это розы на теле героя. Позор – хуже смерти. Вы не опозорите себя, вы прославите себя и мы будем горды, когда и вам, дети Кыргызстана, станут рукоплескать наши братские народы, освобожденные от гнусной гитлеровской тирании. А Кыргызстан поможет всем необходимым, мы крепко трудимся для фронта. Наша родина всегда с вами, дорогие наши сыны".

Ненависть к врагу нас и объединила, чтобы сохранить нашу страну, наших потомков, коими мы являемся. Они отдали свои жизни. Мой дед погиб на войне где-то у Ржева в 1943-м – пропал без вести. На данный момент под Ржевом еще десятки тысяч неопознанных солдат.

В 2023 году состоялось открытие монумента воинам-кыргызстанцам в г. Ржеве, где с января 1942-го по апрель 1943-го шли ожесточенные бои, как их называли военные эксперты – "ржевская мясорубка". По официальным данным, там погибло около 1,5 млн бойцов. По неподтвержденным пока данным там погибло около 80 тыс. кыргызстанцев, т.е. половина всех погибших в ВОВ", - обратил внимание секретарь Совбеза.

Из 12 из 27 млн погибших во время ВОВ советских граждан – это военнослужащие. Из них 1,2 млн погибли в плену. Первое место по количеству смертей было у пехотинцев, на втором месте – медработники. Погибло более 5 тыс. докторов, около 9 тыс. средних медработников и около 70 тыс. санитаров. В концентрационных лагерях погибло свыше 11 млн человек, из них около 4 млн только в Освенциме.

"Мы должны знать, какой ценой досталась победа, какие жертвы принес наш народ, чтобы отвоевать у фашистов этот мир. Мы как потомки победителей должны вести себя как победители и жить как победители. Молодежь сейчас перестала читать историю ВОВ. А виноваты в этом мы – родители, т.к. не даем ту информацию, которая им необходима. Если мы хотим сохраниться как нация, мы должны чтить память наших отцов, мы должны говорить об этом везде и всегда. А мы такие знаменательные даты вспоминаем только перед праздниками.

День Победы начали отмечать только после 1964 года. До этого пришлось восстанавливать большую разгромленную страну. Было уничтожено 2774 города и несколько сот тысяч колхозов. Около 80 тыс. деревень было полностью уничтожено – вместе с жителями. Это был настоящий геноцид против советских людей. В первую очередь досталось западным областям СССР – белорусам, украинцам, русским. И мы должны рассказывать о войне. Нам нечего бояться и стыдиться. Это наши предки победили фашизм.

С американцами наша армия встретилась только на реке Эльба в апреле 1945 года, а до этого их и близко не было. Поэтому нам надо беречь нашу память. Наша задача – хранить ее и передавать детям.

Нашим историкам предстоит большая работа раскрыть хоть часть того, что было умышлено фальсифицировано. История войны диктует нам, чтобы мы крепко держались вместе, потому что сейчас идет откровенная ложь и информационная война. Фашисты хотели поселить раздор между нашими людьми и еще тогда разделить нас по национальным квартирам, чтобы потом уничтожить. План Барбаросса на это и был рассчитан. 80 с лишним лет назад у них это не получилось, но сейчас у их потомков, к сожалению, в информационном отношении это получается. Некоторые наши дети представления не имеют, что это была за война, и кому они обязаны мирной жизнью", - констатировал Иманкулов.

Он особо подчеркнул, что во время Второй мировой войны гитлеровцы пытались "столкнуть народы СССР друг с другом, и нет гарантии, что некоторые силы не сделают этого сейчас".

"Гарантия нашей, в первую очередь внешней, безопасности зависит от усилий ОДКБ, которая обеспечивает защиту от внешней агрессии, в том числе от многочисленных бандформирований – неких частных военных компаний, которые отдельные государства могут использовать для решения своих геополитических задач. Эти террористические группировки великолепно вооружены и экипированы, их поддерживают деньгами определенные силы, и если им понадобится дестабилизировать ситуацию, например, чтобы отвлечь Россию от проведения специальной военной операции на Украине, они могут направить этих боевиков в Центральную Азию по примеру Сирии. Поэтому мы должны и дальше развивать ОДКБ, и Кыргызстан должен в этом активно участвовать. Хребтом Организации договора коллективной безопасности является Россия, благодаря которой мы укрепляем нашу оборону, в том числе противовоздушную. 8 мая на параде вы увидите новую технику", - заявил секретарь Совбеза.

Он напомнил, что еще в ноябре 2024 года на саммите ОДКБ в Астане главами государств был принят план проведения мероприятий, посвященных 80-летию Победы, согласно которому Кыргызстан разработал свой национальный план. По приглашению Владимира Путина, президент Садыр Жапаров примет участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве, поэтому в Бишкеке парад пройдет 8 мая.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".