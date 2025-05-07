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США предлагают нелегалам деньги за добровольную депортацию

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министерство внутренней безопасности США запустило необычную инициативу: каждому нелегальному мигранту, который согласится добровольно покинуть страну, выплатят по $1000. Для оформления выезда достаточно установить на смартфон специальное приложение CBP Home и отправить через него заявление о намерении вернуться на родину. Деньги обещают перечислить после подтверждения факта выезда.

Как поясняют в ведомстве, таким образом американские власти рассчитывают сэкономить значительные средства. Сегодня каждый случай принудительной депортации обходится бюджету в среднем в $17 тысяч. Новый подход позволяет сократить эти расходы почти на 70%.

- Если вы находитесь на территории США без законных оснований, добровольный отъезд - это самый безопасный и разумный выход, - заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. - Мы не только помогаем людям уехать, но и сохраняем для них возможность вернуться в страну легально в будущем.

Оформление самодепортации через CBP Home подается как удобный и гуманный способ решения миграционного вопроса. Правда, как отреагируют на такую инициативу миллионы нелегалов - покажет время.


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URL: https://www.vb.kg/445655
Теги:
миграция, США
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