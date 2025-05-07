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Картофель по цене мяса: в России за год клубни подорожали почти втрое

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Цены на один из самых популярных продуктов в России - картофель - стремительно ползут вверх. По данным издания "Коммерсант", к концу апреля средняя оптовая стоимость килограмма картофеля урожая 2024 года достигла 46,3 рубля, что в 4,4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рекорд за всю историю наблюдений.

Розничные цены последовали за оптовыми: по официальным данным Росстата, килограмм картофеля в магазинах к концу апреля продавался уже по 85,4 рубля. Это в 2,8 раза больше, чем весной 2023 года.

Причина - резкое снижение урожая. В 2024 году Россия собрала 17,8 миллиона тонн картофеля, что на 11,9% меньше, чем в предыдущем сезоне. Причины - плохая погода и дефицит качественного семенного материала.

Кроме того, сказывается и эффект от прошлого года: в 2023-м из-за рекордного урожая отпускные цены рухнули, и многим фермерам производство попросту стало невыгодным. Как следствие, они сократили посевы. Исправить ситуацию планируют лишь в этом сезоне - по данным Минсельхоза, посевные площади под картофель в 2025 году вырастут на 2,3%. Но и тут не всё гладко: холодная весна и майские заморозки могут отложить сроки посадки, а значит и сбора урожая, предупреждают переработчики.

- Ситуация останется неопределённой как минимум до конца июня, - говорят представители отрасли. - Тогда и станет ясно, насколько велик будет новый урожай и как поведут себя цены.

По итогам 2024 года картофель стал одним из лидеров по росту цен среди всех продуктов: официально его подорожание составило 91,9%. В Федеральной антимонопольной службе рост цен объясняют в том числе эффектом "низкой базы" - в 2023 году картофель, напротив, подешевел почти на 16%.


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URL: https://www.vb.kg/445657
Теги:
Россия, цены
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