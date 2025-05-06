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Ушел из жизни Омуржан Молдодосов - легенда кыргызской тяжёлой атлетики

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4 мая 2025 года не стало Омуржана Майназаровича Молдодосова - заслуженного тренера Кыргызской ССР, мастера спорта СССР, международного судьи, члена технического комитета Азиатской федерации тяжёлой атлетики, вице-президента Федерации тяжёлой атлетики Центральной Азии.

Всю свою жизнь он посвятил развитию тяжёлой атлетики в Кыргызстане. Он не только тренировал, но и формировал спортивную культуру: дисциплину, уважение, стремление к вершинам. Работал с национальной сборной, участвовал в развитии судейского корпуса, представлял страну в международных структурах. Его слово всегда весило много - и на помосте, и за его пределами.

Директор спортивного крыла Кыргызстана Тилек Усупов и ветераны кыргызского спорта также выразили искренние слова соболезнования. Они отмечают, что с уходом Омуржана Майназаровича страна потеряла не просто тренера, а настоящего мастера, наставника и патриота своего дела.

Память о нем останется в сердцах тех, кто рядом с ним рос, боролся и побеждал. Его имя навсегда вписано в историю кыргызского спорта.


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URL: https://www.vb.kg/445658
Теги:
тяжелая атлетика, похороны, Кыргызстан
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