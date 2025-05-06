Авиакомпании обходят небо Пакистана на фоне конфликта с Индией

Согласно данным отслеживания полётов, воздушного пространства Пакистана также избегают отдельные рейсы British Airways, Swiss International Air Lines и Emirates, наряду с Air France и Lufthansa.

Air France и немецкая Lufthansa оказались среди авиаперевозчиков, избегающих воздушного пространства Пакистана, как показали данные авиакомпаний и трекеров в понедельник, поскольку напряжённость между обладающими ядерным оружием Индией и Пакистаном остаётся высокой после недавнего смертельного теракта в Кашмире.

Индия, в ответ, закрыла своё воздушное пространство для пакистанских авиакомпаний, а Пакистан - для авиаперевозчиков, принадлежащих или управляемых Индией. Также были приостановлены торговля и выдача специальных виз для индийцев, однако международным авиакомпаниям Пакистан по-прежнему разрешает использовать своё небо.

Группа Lufthansa заявила, что её авиакомпании "избегают воздушного пространства Пакистана до дальнейших указаний", что приведёт к увеличению времени полётов по некоторым маршрутам в Азию. Компания добавила, что внимательно следит за развитием ситуации.

По данным трекеров, некоторые рейсы British Airways, Swiss International Air Lines и Emirates изменили курс и полетели севернее - через Дели, чтобы обойти воздушное пространство Пакистана после полёта над Аравийским морем.

British Airways и Emirates не сразу ответили на запросы о комментарии.

"Авиакомпания приняла решение приостановить полёты над территорией Пакистана до дальнейших указаний", - говорится в заявлении Air France, в котором ссылаются на "недавнее обострение напряжённости" между Индией и Пакистаном.

Компания сообщила, что вносит изменения в расписание и маршруты рейсов в такие города, как Дели, Бангкок и Хошимин, что приведёт к увеличению продолжительности полётов.

По данным Flightradar24, рейс LH760 Lufthansa из Франкфурта в Нью-Дели в воскресенье летел почти на час дольше из-за необходимости облетать территорию Пакистана.

Помимо увеличенного времени полёта и затрат на топливо для авиакомпаний, изменения маршрутов также снизят доходы Пакистана от сборов за пролет, которые могут достигать сотен долларов за рейс в зависимости от массы самолёта и расстояния.

Источники: indiatoday.in, economictimes.indiatimes.com