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Школьников и учителей впечатлила репетиция Парада Победы в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялась генеральная репетиция Парада, посвящённого 80-летию Великой Победы над фашизмом. Уникальная возможность увидеть подготовку к столь значимому событию выпала лучшим участникам проекта Побратимства Памяти, Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш", а также активистам из разных школ страны.

Как говорят школьники и их учителя, это был настоящий урок патриотизма.

- Многие взрослые никогда не видели военного парада вживую. А для наших ребят, особенно из сельских школ, это стало настоящим событием. Пока добирались до города, ребята с энтузиазмом разучивали воинские звания. А увидев на площади столько подтянутых, красивых военных - даже сами выпрямились. Очень впечатлило! - говорят учителя

По словам педагогов, торжественный шаг, выправка и слаженность действий - все это произвело сильное впечатление.

- Очень красивая форма у всех родов войск. Видна подготовка, всё чётко, торжественно. Для наших учеников это был мощный эмоциональный заряд, - добавили они.

Сами школьники тоже не скрывали эмоций.

- Мы участвовали в конкурсе строя и песни в школе, но когда смотришь, как шагают военные, особенно, девушки-военные - дух захватывает. Как будто идет не строй, а один человек! Мы гордимся нашей армией! - поделились своими впечатлениями дети.

Немало впечатлений оставил и пролет вертолетов и самолетов над головами зрителей. А финальной точкой стал снимок на фоне легендарной "Чайки" - той самой, с которой только что принимал парад Министр обороны.


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URL: https://www.vb.kg/445663
Теги:
День Победы, Бишкек, Кыргызстан
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