После селя в Аксыйском районе очищают канал "Итагар"

В селе Жерге-Тал города Кербен Аксыйского района продолжаются работы по очистке и укреплению берегов канала "Итагар". Работы проводятся под контролем Управления водного хозяйства района.

Напомним, 2 мая 2025 года с 18:00 до 20:00 в результате сильного ливня в этом районе сошёл сель. Потоком воды в канал было занесено большое количество песка и гравия, что привело к частичному затору.

Канал "Итагар" был введён в эксплуатацию в 1987 году. Его общая протяжённость составляет 13,4 км, из которых 11,5 км - забетонированы, а 2,8 км проходят по земляному руслу. Пропускная способность канала - 3,4 кубометра воды в секунду.

Через этот канал орошается 624 гектара сельхозугодий, в том числе 160 гектаров, занятых под томаты и арбузы. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить полную пропускную способность канала и предотвратить повторные заторы в будущем.