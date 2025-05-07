"Интер" обеспечил себе выход в финал Лиги чемпионов УЕФА

Миланский "Интер" выдал феерический матч и одержал волевую победу над "Барселоной" - 4:3 в дополнительное время (7:6 по сумме двух встреч), обеспечив себе выход в финал Лиги чемпионов УЕФА. Игра на переполненном "Сан-Сиро" стала настоящим спектаклем для болельщиков и одной из самых драматичных в истории турнира.

Первая встреча на "Камп Ноу" завершилась результативной ничьей 3:3, но ответный матч превзошёл все ожидания. "Интер" уверенно начал: Лаутаро Мартинес открыл счёт, а Хакан Чалханоглу реализовал пенальти после просмотра VAR - 2:0. Однако "Барселона" быстро вернулась в игру: Эрик Гарсия и Дани Олмо сравняли счёт, а на 87-й минуте Рафинья, казалось, поставил точку - 3:2 в пользу гостей.

Но на последних секундах защитник Франческо Ачерби, переведённый в атаку, замкнул навес Дензела Думфриса - 3:3 и овертайм. На 99-й минуте Давиде Фраттези, воспользовавшись скидкой Мехди Тареми, забил решающий мяч и подарил "Интеру" путёвку в финал.

"Барселона" боролась до конца: Ламин Ямал попал в штангу, Янн Зоммер несколько раз спас "Интер" от верного гола. Но история уже была написана - 13 голов в двух матчах стали повторением рекорда полуфиналов Лиги чемпионов.

Теперь "Интер" ждёт соперника - им станет либо "Арсенал", либо ПСЖ. Финал пройдёт в Мюнхене.