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Сын Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии (U15)

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- Самуэль Деди Ирие
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14-летний Криштиану Роналду-младший, сын легендарного нападающего, получил первый вызов в юношескую сборную Португалии до 15 лет. Он примет участие в международном турнире Влатко Марковича, который пройдет в Хорватии с 13 по 18 мая. В группе соперниками португальцев станут Япония, Греция и Англия.

Роналду-младший выступает за молодежную команду саудовского "Аль-Насра" и ранее тренировался в академиях "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед". Несмотря на возможность выбрать сборные США или Испании, он решил пойти по стопам отца.

Криштиану Роналду-старший, которому в феврале исполнилось 40, не скрывал гордости за сына и опубликовал новость в Instagram с подписью: "Горжусь тобой, сын!" Поклонники уже называют это началом новой главы в династии Роналду.


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URL: https://www.vb.kg/445669
Теги:
футбол, Португалия
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