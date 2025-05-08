"Просыпаюсь с улыбкой". Антони объяснил, почему выбрал аренду в "Бетис"

Бразильский вингер Антони назвал переход в испанский "Реал Бетис" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" "лучшим решением в своей карьере". По словам 24-летнего футболиста, он сознательно отказался от более выгодных предложений, чтобы сосредоточиться на игровой практике и психологическом комфорте.

- Я знаю, на что способен. Мог выбрать клубы с большими деньгами, но поставил на первое место своё счастье и возможность играть. В "Бетисе" я снова нашёл себя, - сказал Антони.

С января 2025 года бразилец провёл за андалусский клуб 20 матчей, отметившись 7 голами и 5 результативными передачами. Его возвращение в форму уже вызвало интерес со стороны "Атлетико Мадрид".

Тем временем "Манчестер Юнайтед" не спешит расставаться с игроком: клуб отклонил предложение "Бетиса" в 25 миллионов фунтов за продление аренды, заявив, что согласен лишь на полноценный трансфер за сумму от 34 до 43 миллионов.

- Я благодарен "Манчестеру" за всё: за титулы, за уроки. Но сейчас я просыпаюсь и засыпаю с улыбкой. А это - главное, - добавил Антони.

Пока "Бетис" борется за попадание в еврокубки, судьба Антони остаётся открытой - и будет зависеть от итогов переговоров между клубами.