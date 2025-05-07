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Канело снова абсолютный. Впереди - супербой с Кроуфордом

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- Самуэль Деди Ирие
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Сауль "Канело" Альварес вернул себе статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. В ночь на 4 мая в Эр-Рияде мексиканец одержал уверенную победу над кубинцем Уильямом Скаллом. Судьи единогласно отдали победу Альваресу - 119–109, 116–112 и 115–113.

В рамках профессионального бокса Альварес вновь объединил все четыре титула - WBC, WBA (Super), WBO и IBF. Это четвёртое в его карьере объединение поясов, что укрепляет его статус одного из величайших бойцов современности.

Следующий бой Канело проведёт 12 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет американец Теренс Кроуфорд - непобеждённый экс-чемпион, который ради этого поединка поднимается сразу на две весовые категории. Ранее он становился абсолютным чемпионом в лёгком и полусреднем весе.

Этот бой уже называют главным событием года в мировом боксе. Впервые промоутерами выступят президент UFC Дана Уайт и саудовский инвестор Турки Аль аш-Шейх.

На данный момент у Альвареса - 63 победы, 2 поражения и 2 ничьи. У Кроуфорда - 41 победа и ноль поражений. В сентябре кто-то потеряет неприкосновенность.


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URL: https://www.vb.kg/445678
Теги:
бокс
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