Дмитрий Бивол оценил потенциал боя Канело и Кроуфорда

Чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился своим мнением о потенциальной встрече мексиканской звезды Сауля "Канело" Альвареса и американского экс-абсолюта Теренса Кроуфорда. В интервью YouTube-каналу Fight Hub TV российский боксёр подчеркнул, что этот бой будет куда зрелищнее, чем недавнее выступление Канело против британца Джона Райдера (Скалла).

"Кроуфорд очень хочет этого боя, действительно хочет. И он будет действовать активнее, чем Скалл. У него особенный менталитет - чемпионский. Думаю, бой получится куда интереснее", - отметил Бивол.

По словам россиянина, Альваресу не удастся так свободно контролировать ход поединка, как это было против Райдера.

"С Джоном Канело делал всё, что хотел: если ему нужно было отдохнуть - он отдыхал. С Кроуфордом так не получится, будет сложнее брать паузы", - добавил он.

При этом Бивол уклонился от прогноза на возможный исход: "Кто победит? Я не знаю".

Напомним, Теренс Кроуфорд ранее владел всеми титулами в полусреднем весе и считается одним из самых универсальных бойцов современности. Сауль Альварес - действующий абсолютный чемпион во втором среднем весе. Их потенциальное противостояние уже стало одной из самых горячих тем в мире профессионального бокса.