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Кыргызстан представил свою делегацию на саммите АФК в Саудовской Аравии

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- Самуэль Деди Ирие
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Саудовская Аравия на один день стала центром азиатского футбола - 7 мая в Джидде прошёл крупный саммит Азиатской футбольной конфедерации (АФК), где обсуждались реформы клубных турниров и итоги сезона. В числе участников - делегация из Кыргызстана.

Нашу страну на встрече представляли исполнительный директор Кыргызской профессиональной футбольной лиги Канат Асенов, председатель ФК "Абдыш-Ата" Нурмат Сакебаев и директор академии клуба Айбек Турдубеков.

Главная тема встречи - новый формат клубных соревнований АФК. Представители национальных федераций, лиг и клубов со всего континента делились своими наблюдениями, анализировали итоги групповых и плей-офф этапов, а также предлагали пути улучшения. Обсуждение сопровождалось статистикой, аналитикой и живым обменом опытом.

Особый интерес у участников вызвал полуфинальный матч Лиги чемпионов АФК между саудовским "Аль Ахли" и японским "Кавасаки". Делегаты саммита стали его зрителями - и получили возможность увидеть уровень азиатского клубного футбола на практике.

Для Кыргызстана участие в подобных форумах - это не просто обмен мнениями. Это шанс быть в курсе главных футбольных трендов, устанавливать связи, учиться у сильнейших и делать шаги к тому, чтобы наши клубы достойно представляли страну в международных турнирах.


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URL: https://www.vb.kg/445687
Теги:
Саудовская Аравия, федерация, футбол, Кыргызстан
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