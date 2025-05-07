Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами. Есть жертвы

Ситуация на индийско-пакистанской границе резко обострилась - стороны применили ракеты и авиацию. Мир затаил дыхание: впервые за долгое время две ядерные державы подошли так близко к черте полномасштабной войны.

В ночь на 7 мая Министерство обороны Индии объявило о начале военной операции под названием "Синдур". По официальной информации, целью стали девять объектов на территории Пакистана, связанных, как утверждают в Дели, с террористической инфраструктурой. "Это не удары по военным. Мы действовали точечно и в рамках самообороны", - говорится в заявлении ведомства. Соцсети заполнили кадры ударов по пакистанской территории.

Ответ Пакистана: сбитые самолёты и жесткое предупреждение

Пакистан ответил незамедлительно. По словам премьер-министра Шахбаза Шарифа, под удар попали пять мирных населённых пунктов, в результате чего погибли восемь человек, пятеро - в тяжёлом состоянии. Исламабад закрыл воздушное пространство страны на 48 часов, провёл экстренное заседание Совета национальной безопасности и предупредил, что будет защищаться "всеми доступными средствами".

Министерство обороны Пакистана заявило о том, что его военные сбили пять индийских истребителей. В свою очередь, Индия сообщает о гибели трёх своих граждан в приграничных районах в результате "беспорядочной стрельбы" со стороны пакистанской армии.

МИД Пакистана охарактеризовал действия Индии как "вопиющий акт агрессии" и заявил, что "оставляет за собой право на ответ в любое время и в любом месте". По мнению Исламабада, Нью-Дели сознательно дестабилизирует ситуацию в регионе.

Мир обеспокоен: ядерный фактор и международная реакция

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением, в котором призвал обе стороны к "максимальной сдержанности". Он подчеркнул, что "мир не может позволить военную конфронтацию между Индией и Пакистаном".

С тревогой на происходящее отреагировали и другие крупные державы. Китай выразил сожаление по поводу ракетного удара Индии, подчеркнув, что "только дипломатия способна предотвратить катастрофу". В Вашингтоне и Брюсселе также выразили обеспокоенность и призвали стороны немедленно прекратить огонь.

Что дальше?

Между Индией и Пакистаном сохраняется напряжённое перемирие с момента последней крупной эскалации в 2019 году. Однако новая вспышка конфликта происходит на фоне политических изменений и усиления националистической риторики в обоих государствах. Обе страны обладают ядерным оружием, и любое дальнейшее обострение может иметь катастрофические последствия не только для региона, но и для всего мира.

Международные посредники уже начали консультации, но пока военные сводки звучат громче дипломатических заявлений. Южная Азия вновь оказалась на грани большой войны.