Эдиль Байсалов провёл лекцию в Пекинском университете языка и культуры

В рамках частной поездки в Китайскую Народную Республику заместитель председателя Кабинета Министров КР Эдиль Байсалов выступил с лекцией перед студентами Пекинского университета языка и культуры.

В своём выступлении он рассказал о политических и экономических трансформациях в Кыргызстане за годы независимости, подчеркнул достижения последних лет в обеспечении устойчивого роста и цифровой модернизации, а также поделился размышлениями о будущих вызовах для развивающихся стран. Особое внимание в лекции было уделено опыту Китая, его пути модернизации и важности сильных государственных институтов.

В ходе визита состоялась встреча с ректором университета, на которой были обсуждены вопросы расширения гуманитарного и академического сотрудничества, в том числе увеличение числа кыргызских студентов, обучающихся в Китае.

Также Эдиль Байсалов провёл отдельную встречу с кыргызскими студентами, обучающимися в Пекине, где ответил на их вопросы, выслушал предложения и пожелания, связанные с учёбой и жизнью за рубежом.