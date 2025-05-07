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Кыргызстан усиливает судебное сотрудничество с Турцией и Казахстаном

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- Бакыт Стамов
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В Анталье (Турция) продолжается конференция председателей верховных судов стран - членов Организации тюркских государств. В форуме принимает участие делегация из Кыргызстана во главе с заместителем председателя Верховного суда КР Нургуль Бакировой.

6 мая, при содействии Генерального консульства Кыргызстана в Анталье, Нургуль Бакирова провела ряд двусторонних встреч. В числе собеседников - председатель Верховного суда Турецкой Республики Омер Керкез, глава Высшего административного суда Турции Зеки Йигит, а также председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Казахстана Аслан Тукиев.

В ходе переговоров стороны обсудили расширение сотрудничества между судебными системами, обмен опытом и укрепление правовой интеграции в рамках Организации тюркских государств.

- Кыргызстан и Турция объединены прочными узами многолетней дружбы и братства. Наши народы всегда поддерживали друг друга, и сегодня мы наблюдаем, как эти связи укрепляются и на судебном уровне, - подчеркнула Нургуль Бакирова.

Она добавила, что устойчивый диалог между судами тюркских государств, особенно на международных площадках, играет важную роль в развитии эффективной и справедливой правовой системы в регионе.

Работа конференции продолжится - впереди у участников обсуждение судебных реформ и механизмов взаимодействия в рамках общего правового пространства.


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URL: https://www.vb.kg/445691
Теги:
Верховный суд, Казахстан, Турция, Кыргызстан
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