Как будет в Бишкеке проходить акция "Бессмертный полк"?

В 2025 году 9 мая в 9:00 часов в городе Бишкек начнет свое движение ежегодная военно-патриотическая акция "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Мероприятие стартует от парка имени Динары Асанова через улицы Жукеева-Пудовкина/Ибраимова до мемориала "Вечный огонь" на площади Победы.

В связи с чем, маршрут шествия будет частично перекрыт согласно схеме.

Дорогие горожане и гости столицы! Мэрия города Бишкек приглашает всех принять участие в ежегодной акции в рамках 80-летия Победы в ВОВ. Также просит с понимаем отнестись к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного", - говорится в сообщении городского муниципалитета.