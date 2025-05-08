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Архивная служба представила онлайн-выставку к 80-летию Победы в ВОВ

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Архивная служба при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики запустила виртуальную выставку "В борьбе с фашизмом мы были вместе", приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.

Экспозиция включает 269 фотодокументов и 9 аудиозаписей речей выдающихся деятелей культуры, собранных из фондов центральных государственных архивов и Архива Президента Кыргызской Республики.

Проект призван отдать дань памяти подвигу кыргызстанцев и всей страны, напомнить о героизме более 300 тысяч жителей республики, участвовавших в боях на фронтах войны.

С экспозицией можно ознакомиться по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/445703
Теги:
выставка, День Победы, Кыргызстан
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