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В Джалал-Абаде зажгли Вечный огонь и открыли обелиски в честь фронтовиков

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- Светлана Лаптева
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В парке "Жениш" города Джалал-Абад, у мемориального комплекса "Скорбящая мать", состоялась торжественная церемония, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Символичным моментом стало зажжение Вечного огня - частицу которого в город привезла легендарная лыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Огонь был также передан в шесть населённых пунктов Джалал-Абадской области.

Продолжением церемонии стало открытие обелисков с именами фронтовиков, ушедших из жизни в мирное время. Более 500 фамилий были увековечены на мемориальных плитах. Многие жители города и области специально приехали из других регионов страны и зарубежья, чтобы увидеть имена своих родных, которые воевали на фронте, трудились в тылу и завершили свой жизненный путь в родных краях.

В мероприятии приняли участие представители городской и областной администрации, Генерального консульства Российской Федерации и Русского дома в городе Ош, Ассамблеи народов Кыргызстана, Народного фронта России, Ассоциации "Славянская диаспора" по Джалал-Абадской области, Вооружённых сил КР, а также ветеранских организаций - Совета ветеранов Афганистана, Баткенских событий и ВМФ.

Торжество сопровождала выставка художественных работ учащихся Детской художественной школы Джалал-Абада на тему "Великая Победа". Юные художники выразили своё понимание подвига поколений через картины, наполненные светлой памятью и патриотизмом.

По окончании мероприятия участникам выставки и волонтёрам вручили памятные подарки. В праздничной программе прозвучали песни военных лет в исполнении хора и музыкального коллектива из города Ош под управлением дирижёра из Москвы Александры Солдатовой. Завершился день угощением гостей традиционной солдатской кашей с полевой кухни.

Организаторами памятного события выступили Ассоциация "Славянская диаспора" по Джалал-Абадской области и Ассамблея народов Кыргызстана. Жители города выражают благодарность за помощь в установке мемориальных плит Генеральному консульству России в Оше, директору Русского дома науки и культуры Дмитрию Авраму, меценату Александру Солдатову из Сибири и кыргызскому предпринимателю Эркину Сыдыкову.


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