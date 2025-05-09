Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 98.75 - 99.75

В память о Герое Шатове: в Бишкеке прошел турнир по настольному теннису

349  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столичном спорткомплексе имени К. Омуралиева (Qasym-Ata) состоялся Международный турнир по настольному теннису, посвящённый памяти Героя Советского Союза, лётчика-штурмовика Михаила Григорьевича Шатова. Организаторами турнира выступили Ассоциация настольного тенниса Кыргызстана и судья международной категории, сын Героя - Александр Михайлович Шатов.

Основной целью соревнований организаторы назвали не только популяризацию настольного тенниса в республике, но и укрепление дружеских связей между спортсменами-ветеранами, а также повышение уровня их спортивного мастерства.

В турнире приняли участие спортсмены, соответствующие возрастным категориям, прошедшие медицинский допуск и подавшие заявки в установленном порядке. Соревнования проводились в одиночном разряде в трёх возрастных категориях.

Победители турнира:

Женщины (40+):

1 место - Айжана Эрмекбаева

2 место - Нурзат Анаркулова

3 место - Назгуль Суеркулова и Назгуль Ибраева

Мужчины 50–59 лет:

1 место - Бакыт Нишанов

2 место - Малик Жиянкулов

3 место - Азат Таласбаев и Азамат Жоробеков

Мужчины 60+:

1 место - Закир Ташмухамедов

2 место - Азамат Тургумбаев

3 место - Рыспек Дыйканбаев и Медербек Кудайбергенов

Турнир стал не только спортивным событием, но и данью памяти выдающемуся человеку - Михаилу Шатову. Герой Советского Союза, гвардии лейтенант, он совершил 152 боевых вылета, уничтожив десятки единиц вражеской техники и сотни солдат противника. После войны жил в городе Фрунзе, работал в республиканском энергосбыте и был награждён рядом высоких государственных наград, включая орден Ленина и Красного Знамени.

Имя Героя золотыми буквами вписано в Зал Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве, а также увековечено в парке Победы в городе Кирове. Михаил Шатов похоронен в Бишкеке на Северном кладбище.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445708
Теги:
ВОВ, настольный теннис, турнир, герой, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  