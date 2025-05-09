В память о Герое Шатове: в Бишкеке прошел турнир по настольному теннису

В столичном спорткомплексе имени К. Омуралиева (Qasym-Ata) состоялся Международный турнир по настольному теннису, посвящённый памяти Героя Советского Союза, лётчика-штурмовика Михаила Григорьевича Шатова. Организаторами турнира выступили Ассоциация настольного тенниса Кыргызстана и судья международной категории, сын Героя - Александр Михайлович Шатов.

Основной целью соревнований организаторы назвали не только популяризацию настольного тенниса в республике, но и укрепление дружеских связей между спортсменами-ветеранами, а также повышение уровня их спортивного мастерства.

В турнире приняли участие спортсмены, соответствующие возрастным категориям, прошедшие медицинский допуск и подавшие заявки в установленном порядке. Соревнования проводились в одиночном разряде в трёх возрастных категориях.

Победители турнира:

Женщины (40+):

1 место - Айжана Эрмекбаева

2 место - Нурзат Анаркулова

3 место - Назгуль Суеркулова и Назгуль Ибраева

Мужчины 50–59 лет:

1 место - Бакыт Нишанов

2 место - Малик Жиянкулов

3 место - Азат Таласбаев и Азамат Жоробеков

Мужчины 60+:

1 место - Закир Ташмухамедов

2 место - Азамат Тургумбаев

3 место - Рыспек Дыйканбаев и Медербек Кудайбергенов

Турнир стал не только спортивным событием, но и данью памяти выдающемуся человеку - Михаилу Шатову. Герой Советского Союза, гвардии лейтенант, он совершил 152 боевых вылета, уничтожив десятки единиц вражеской техники и сотни солдат противника. После войны жил в городе Фрунзе, работал в республиканском энергосбыте и был награждён рядом высоких государственных наград, включая орден Ленина и Красного Знамени.

Имя Героя золотыми буквами вписано в Зал Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве, а также увековечено в парке Победы в городе Кирове. Михаил Шатов похоронен в Бишкеке на Северном кладбище.