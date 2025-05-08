ПСЖ выбивает "Арсенал" и выходит в финал Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА впервые с 2020 года, обыграв "Арсенал" со счётом 2:1 в ответном матче полуфинала на "Парк де Пренс" и победив по сумме двух встреч - 3:1.

Голы Фабиана Руиса и Ашрафа Хакими дали хозяевам комфортное преимущество, прежде чем Букайо Сака сократил отставание. Несмотря на созданные моменты, "Арсенал" не смог пробиться в финал впервые с 2006 года.

"Канониры" активно начали матч и контролировали мяч, но счёт открыли хозяева. На 27-й минуте Руис воспользовался ошибкой Томаса Парти в центре поля и спокойно отправил мяч в ворота Давида Райи. Во втором тайме Хакими удвоил преимущество, вновь наказав "Арсенал" за потерю мяча в полузащите.

Сака вернул интригу, отличившись на 76-й минуте, однако, несмотря на давление в концовке, команда Микеля Артеты не смогла сравнять счёт. По показателю ожидаемых голов (xG) у "Арсенала" было от 2,7 до 3,2 - это максимум, который пропустил ПСЖ за весь сезон, - но реализация подвела.

Теперь Артета сталкивается с волной критики: "Арсенал" завершает ещё один сезон без трофеев. Хотя команда три года подряд финиширует второй в Премьер-лиге, болельщики требуют результатов и побед. Одни призывают дать тренеру больше времени и усилить состав летом, другие сомневаются в его способности привести клуб к трофеям.

Для ПСЖ эта победа - подтверждение успешной работы Луиса Энрике. Даже без Килиана Мбаппе в составе, парижане стали более сбалансированной и командной единицей. Смелость тренера, доверившего место молодым игрокам - таким как Баркола, Кварацхелия и Дуэ, - дала свои плоды.

Выиграв чемпионат Франции и национальный кубок, ПСЖ теперь нацелен на исторический триумф в Лиге чемпионов. В финале 31 мая в Мюнхене их соперником станет миланский "Интер".