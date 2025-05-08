Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 98.75 - 99.75

Памяти Ивана Панфилова: в Бишкеке проходят соревнования по борьбе

181  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

6 мая в Бишкеке стартовали 64-е международные соревнования по греко-римской борьбе, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти Героя Советского Союза, генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Мероприятие проходит во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула и собрало лучших борцов из разных регионов Кыргызстана и зарубежья.

Торжественное открытие

Церемония открытия турнира была организована с участием высокопоставленных гостей. В ней приняли участие директор Дирекции олимпийских видов спорта Мелис Тобокелов и представители Федерации борьбы Кыргызстана. В своем выступлении Мелис Тобокелов подчеркнул важность таких мероприятий для развития спорта и воспитания молодежи в духе патриотизма, а также поблагодарил участников за их стремление и дисциплину.

Результаты первого дня соревнований

Первый день турнира был насыщен борьбой и зрелищными поединками. В шести весовых категориях были определены победители:

55 кг:

1-е место - Курманбек Алимжанов (Джалал-Абад)

2-е место - Нурмухамед Карагулов (РСК)

3-е место - Барсбек Озубеков (РСК) и Мухаммад Тохтасинов (РС)

63 кг:

1-е место - Арафат Жамалбеков (РСК)

2-е место - Еркебулан Ардаков (Алматы)

3-е место - Аким Апилов (РСК) и Абубулло Бакриев (РС)

72 кг:

1-е место - Шерислам Эсенгелдиев (Джалал-Абад)

2-е место - Абдулла Анарбаев (РС)

3-е место - Абдулазиз Аскарбеков и Султан Асетулы (Жамбыл)

82 кг:

1-е место - Оятилло Эшанов (РС)

2-е место - Талас Аширханов (Жамбыл)

3-е место - Бактыяр Жеңишов (РС) и Расул Жунус (Алматы)

97 кг:

1-е место - Алтынбек Маратбеков (Чуй)

2-е место - Нурбек Абдамитов (РСК)

3-е место - Дастан Исмаилов (РС) и Исламбек Анарбеков (Жетиген)

Подготовка и значимость турнира

Этот турнир является важным этапом в подготовке борцов как для национальных сборных, так и для молодых спортсменов, которые стремятся к международным достижениям. Мемориал Панфилова не только служит платформой для выявления лучших спортсменов, но и несет в себе глубокий символизм, посвященный памяти о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445714
Теги:
ВОВ, греко-римская борьба, турнир, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  