Памяти Ивана Панфилова: в Бишкеке проходят соревнования по борьбе

6 мая в Бишкеке стартовали 64-е международные соревнования по греко-римской борьбе, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти Героя Советского Союза, генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Мероприятие проходит во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула и собрало лучших борцов из разных регионов Кыргызстана и зарубежья.

Торжественное открытие

Церемония открытия турнира была организована с участием высокопоставленных гостей. В ней приняли участие директор Дирекции олимпийских видов спорта Мелис Тобокелов и представители Федерации борьбы Кыргызстана. В своем выступлении Мелис Тобокелов подчеркнул важность таких мероприятий для развития спорта и воспитания молодежи в духе патриотизма, а также поблагодарил участников за их стремление и дисциплину.

Результаты первого дня соревнований

Первый день турнира был насыщен борьбой и зрелищными поединками. В шести весовых категориях были определены победители:

55 кг:

1-е место - Курманбек Алимжанов (Джалал-Абад)

2-е место - Нурмухамед Карагулов (РСК)

3-е место - Барсбек Озубеков (РСК) и Мухаммад Тохтасинов (РС)

63 кг:

1-е место - Арафат Жамалбеков (РСК)

2-е место - Еркебулан Ардаков (Алматы)

3-е место - Аким Апилов (РСК) и Абубулло Бакриев (РС)

72 кг:

1-е место - Шерислам Эсенгелдиев (Джалал-Абад)

2-е место - Абдулла Анарбаев (РС)

3-е место - Абдулазиз Аскарбеков и Султан Асетулы (Жамбыл)

82 кг:

1-е место - Оятилло Эшанов (РС)

2-е место - Талас Аширханов (Жамбыл)

3-е место - Бактыяр Жеңишов (РС) и Расул Жунус (Алматы)

97 кг:

1-е место - Алтынбек Маратбеков (Чуй)

2-е место - Нурбек Абдамитов (РСК)

3-е место - Дастан Исмаилов (РС) и Исламбек Анарбеков (Жетиген)

Подготовка и значимость турнира

Этот турнир является важным этапом в подготовке борцов как для национальных сборных, так и для молодых спортсменов, которые стремятся к международным достижениям. Мемориал Панфилова не только служит платформой для выявления лучших спортсменов, но и несет в себе глубокий символизм, посвященный памяти о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.