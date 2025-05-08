Смещение городского центра открывает новую эру в развитии Бишкека

Будучи крупнейшим и самым густонаселённым городом Кыргызстана, Бишкек сегодня сталкивается с необходимостью в смещении городского центра, чтобы преодолеть проблемы, вызванные стремительной урбанизацией. Этот процесс требует комплексного подхода: расширения и улучшения жилого пространства, развития инфраструктуры, повышения качества городской среды, а также эффективного взаимодействия государства, бизнеса и общества.

Проблемы урбанизации и успешные примеры со всего мира

Урбанизация является движущей силой, открывающей множество возможностей для развивающихся экономик. Эта глобальная задача нашего времени требует от правительств выстроить "игру" с долгосрочным видением и создать такие "правила", которые будут стимулировать эффективное взаимодействие трех ключевых сторон: государства, частного сектора и общества. Это обеспечит активное участие каждой из них в процессе и максимальное раскрытие их потенциала.

Согласно данным из Our World in Data, урбанизация в мире набирает обороты на протяжении последних 200 лет. В 2007 году число городских жителей превысило число сельских. Сегодня более 4 миллиардов человек - более половины населения планеты - проживают в городах. Стремительная урбанизация создает нагрузку на инфраструктуру, экологию и транспортные системы, что напрямую влияет на качество жизни горожан.

Одним из решений этой проблемы может стать стратегическое расширение административных границ городского центра - с четкими ориентирами и целями. В этом контексте местным властям необходимо гармонизировать политику развития инфраструктуры, транспорта и ключевых отраслей экономики, а также создать благоприятные условия для развития перспективных сообществ. Это, в свою очередь, приведет к улучшению качества жизни на всех уровнях.

На практике эта модель показала эффективность и успех в ряде крупных городов, решая проблемы, вызванные чрезмерной урбанизацией. Во Франции в 2016 году власти Парижа реализовали проект Grand Paris Express, который предусматривал расширение центра города в пригороды путем развития транспортной инфраструктуры, а также инвестиций в цифровую экономику и современную урбанистику. В рамках проекта было запланировано строительство 200 км новых линий метро с 68 станциями. К 2021 году было реализовано 353 проекта по развитию городской инфраструктуры в районе новых станций метро.

В России в июле 2012 года был запущен проект "Новая Москва", направленный на расширение территории города Москвы на запад, перераспределение населения и экономической активности с целью устойчивого развития и сбалансированного роста между различными районами. Проект предполагает строительство жилья для около 1,7 миллиона человек и создание порядка 800 000 новых рабочих мест.

Государство играет ключевую роль не только в стратегическом планировании на макроуровне, но и в реализации конкретных мер, направленных на эффективную координацию, поддержку и защиту всех заинтересованных сторон. Оно содействует вовлечению частного сектора, используя его экономическую мощь и гибкость в принятии решений. В результате предприятия воплощают стратегические цели государства, реализуя проекты по развитию городской инфраструктуры и строительству качественной недвижимости.

Бишкек: как местные власти решают проблему градостроительного планирования

На сегодняшний день численность населения Бишкека составляет около 1,165 миллиона человек при плотности населения более 6 800 человек на км². Согласно прогнозам, к 2035 году численность жителей столицы может достичь 1,5 миллиона. В течение трех месяцев - июля, августа и сентября 2024 года - общее количество часов пробок в Бишкеке составило 777. По данным сервиса 2GIS, жители столицы ежедневно теряют много времени на передвижение по городу в часы пик - утром и вечером.

Кроме пробок, Бишкек сталкивается с нехваткой жилья, мест для отдыха и развлечений, торговых площадок, а также с ухудшением экологической ситуации. Все это - неизбежные последствия стремительной и многолетней урбанизации. В таких условиях перед городскими властями встает острая необходимость расширения центральных районов, модернизации транспортной системы и инфраструктуры, а также разработки долгосрочной стратегии социально-экономического развития.

Изучая и перенимая опыт крупных мегаполисов мира, власти Бишкека приступили к масштабной трансформации городской структуры в рамках программы "Бишкек – 2026", разработанной при участии одного из ведущих мировых консультантов в сфере градостроительства - Nikken Sekkei. Программа предусматривает расширение центральной части столицы в южном направлении (юго-восток и юго-запад), а также включение в административные границы города 25 сел и 5 населенных пунктов из Чуйской области.

Параллельно правительство Кыргызстана активно привлекает как внутренние, так и международные инвестиции, формируя благоприятную среду для участия частного сектора в трансформации столицы. Ярким примером стала британская компания RCA Living, выступившая инициатором и инвестором флагманского проекта Royal Central Park - многофункционального жилого комплекса площадью 53,5 га, где ранее находился ипподром Ак-Кула на юго-западе Бишкека. Это не просто модель "города в городе" с полной экосистемой удобств, удовлетворяющей все повседневные потребности жителей. Проект сочетает международное качество, высокий уровень интеграции и формирует новый стандарт жизни для жителей Бишкека.

Смещение центральной городской зоны задает импульс для развития столицы

Расширение административных границ столицы открывает новые возможности для освоения земель и развития городской инфраструктуры. Проблемы, возникшие в результате стремительной урбанизации Бишкека, постепенно решаются. Власти города планируют выделить 4 миллиарда сомов в 2025 году на модернизацию и реконструкцию городских дорог. Это поможет снизить уровень пробок и откроет перспективы для развития новых территорий, присоединенных к Бишкеку.

На юго-западе города реализуется миллиардный проект Royal Central Park, который добавит на рынок качественную недвижимость в условиях дефицита объектов премиум-класса. Жилой комплекс предложит рынку 24 000 высококлассных квартир, более 500 000 м² коммерческих и офисных помещений, более 25 000 парковочных мест, а также объекты социальной инфраструктуры, включая образовательные учреждения, медицинские центры, спортивные комплексы и зоны отдыха. Особое внимание заслуживает 55-этажная офисно-торговая башня в центре проекта, самая высокая в Кыргызстане, которая станет символом экономического роста страны и ее амбиций.

Пионерский подход интегрированного городского проекта Royal Central Park заключается в высоких международных стандартах удобства и инфраструктуры. Он может стать идеальным местом проживания для международных специалистов, работающих в Бишкеке. Кроме того, этот проект создает уникальную экосистему, где будут сосредоточены мировые бренды в сфере услуг и продуктов.

Помимо экономического развития, Royal Central Park значительно улучшит качество городской жизни в Бишкеке: всего несколько минут на разных видах транспорта отделяют жителей от широкого ассортимента услуг в таких сферах, как образование, здравоохранение, шоппинг и досуг. Уникальность проекта - в генеральном плане, разработанном ведущей японской архитектурной компанией Nikken Sekkei. Он гармонично сочетает современные архитектурные решения с местной культурой, а также умные технологии с природными ландшафтами.

В Royal Central Park более 27,2 га (51% всей территории проекта) отведено под зелёные насаждения, водоемы и природные ландшафты, которые становятся "зелеными легкими" города. Это пространство дарит чистый воздух и спокойную атмосферу, создавая гармонию и идеальные условия для полноценной жизни и счастья.

Возможности для инвесторов, готовых быстро оседлать "волну" рынка

Бишкек находится на начальной стадии преобразования городской среды с расширением в южном, юго-восточном и юго-западном направлениях. Этот этап открывает новый цикл роста на рынке недвижимости: реализуется ряд амбициозных проектов, включая многофункциональные жилые комплексы и крупнейший проект все-в-одном Royal Central Park.

Рынок пополняется новыми предложениями: от элитных квартир до торговых центров и офисных площадей. Эксперты отмечают высокий потенциал роста цен в районах, находящихся на стадии планирования, особенно с учётом развития инфраструктуры.

Инвестиции на начальной стадии освоения территории часто приносят значительную прибыль. По данным компании Savills за 2023 год:

стоимость недвижимости в Tokyo Midtown выросла на 30% за пять лет после завершения проекта, в Dubai Creek Harbour - утроилась за семь лет, в Phu My Hung (Хошимин, Вьетнам) - увеличилась более чем в десять раз за два десятилетия.

Таким образом, сейчас благоприятный момент для дальновидных инвесторов: цены все еще ниже реального потенциала, а перспективы роста проекта очевидны.

Помимо благоприятного времени для инвестиций, рынок недвижимости Кыргызстана отмечается привлекательными условиями, связанными с государственной поддержкой, молодым населением и значительным потоком мигрантов в столицу.

В настоящее время в Кыргызстан реализуется ряд мер, направленных на привлечение крупных застройщиков к развитию городской инфраструктуры. Кроме того, в стране наблюдается положительная демографическая динамика: средний возраст населения составляет 25,4 года. Трудоспособные граждане все чаще переезжают в столицу в поисках работы, а иностранных специалистов и резидентов продолжает расти.

Динамичный поток мигрантов усиливает спрос на жилье в центральных районах, где обеспечены удобные транспортные связи, развитая инфраструктура и высокий уровень комфорта. В таких условиях квартиры в проекте Royal Central Park становятся выгодным активом, который приносит владельцам двойную выгоду: стабильный доход от аренды и устойчивый рост стоимости в долгосрочной перспективе.

"Стремление властей города развивать Бишкек как современный, умный и устойчивый мегаполис вдохновило нас на создание Royal Central Park - передового проекта интегрированного города. Этот мегапроект не только отражает новые тенденции жизни, бизнеса и международной интеграции, но и формирует долгосрочные ценности: высокое качество жизни для горожан и значимый вклад в городское наследие будущего", - отметил господин Нгуен Мань Хунг, заместитель Генерального директора RCA Living, инвестора Royal Central Park.

В конце мая этого года RCA Living также проведет панельную дискуссию о будущем Бишкека и потенциале рынка недвижимости в ближайшие годы. В обсуждении примут участие множество экспертов и представители трех ключевых секторов - государства, частного сектора и общества. Они комплексно рассмотрят развитие экономики и социальной жизни под воздействием стратегии смещения городского центра.

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Веб-сайт: https://royalcentralpark.kg/

Адрес офиса продаж: 158 Проспект Чуй, Бишкек, Кыргызская Республика

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