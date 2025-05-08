ПСЖ против Интера: финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года пройдет в Мюнхене

В субботу, 31 мая, футбольные болельщики всего мира станут свидетелями грандиозного противостояния: в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 встретятся французский Пари Сен-Жермен и итальянский Интер. Матч пройдет на Альянц Арене в Мюнхене. Начало - в 20:00 по лондонскому времени (22:00 по бишкекскому).

Путь к финалу

ПСЖ под руководством Луиса Энрике вышел в финал, одолев лондонский "Арсенал" со счетом 2:1 во втором матче полуфинала (общий счёт - 3:1). Голы Фабиана Руиса и Ахрафа Хакими обеспечили парижанам долгожданный выход в решающую стадию турнира.

"Интер" провёл один из самых драматичных полуфиналов турнира, сыграв вничью с "Барселоной" по сумме двух матчей - 3:3. Победу "нерадзурри" принес Давиде Фраттези, забив решающий гол в дополнительное время. Миланцы продемонстрировали характер и вновь доказали, что умеют побеждать в трудных ситуациях.

Финал на новом уровне

Впервые в истории Лиги чемпионов ПСЖ и "Интер" встретятся в очном финале. Для французского клуба это второе участие в главном европейском финале - после поражения от "Баварии" в 2020 году. Для "Интера" - уже седьмое, и клуб стремится завоевать четвёртый титул в своей богатой истории.

Матч обещает быть тактически насыщенным: у ПСЖ - скоростные фланги и техничная полузащита, у "Интера" - слаженная оборона и умение использовать моменты. Противостояние двух школ - французской атакующей и итальянской прагматичной - привлечёт внимание миллионов зрителей.

Где смотреть

В Великобритании трансляция матча пройдет на канале TNT Sports, а также в приложении и на сайте Discovery+. Зрителям в Кыргызстане следует уточнять доступность трансляции у местных спортивных каналов и онлайн-платформ, таких как Setanta Sports или Megogo, обладающих правами на показ европейских турниров.

Футбол высокого уровня, исторический фон и интрига до финального свистка - матч ПСЖ и Интера обещает войти в золотой фонд Лиги чемпионов.