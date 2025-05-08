Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 98.75 - 99.75

ПСЖ против Интера: финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года пройдет в Мюнхене

84  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В субботу, 31 мая, футбольные болельщики всего мира станут свидетелями грандиозного противостояния: в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 встретятся французский Пари Сен-Жермен и итальянский Интер. Матч пройдет на Альянц Арене в Мюнхене. Начало - в 20:00 по лондонскому времени (22:00 по бишкекскому).

Путь к финалу

ПСЖ под руководством Луиса Энрике вышел в финал, одолев лондонский "Арсенал" со счетом 2:1 во втором матче полуфинала (общий счёт - 3:1). Голы Фабиана Руиса и Ахрафа Хакими обеспечили парижанам долгожданный выход в решающую стадию турнира.

"Интер" провёл один из самых драматичных полуфиналов турнира, сыграв вничью с "Барселоной" по сумме двух матчей - 3:3. Победу "нерадзурри" принес Давиде Фраттези, забив решающий гол в дополнительное время. Миланцы продемонстрировали характер и вновь доказали, что умеют побеждать в трудных ситуациях.

Финал на новом уровне

Впервые в истории Лиги чемпионов ПСЖ и "Интер" встретятся в очном финале. Для французского клуба это второе участие в главном европейском финале - после поражения от "Баварии" в 2020 году. Для "Интера" - уже седьмое, и клуб стремится завоевать четвёртый титул в своей богатой истории.

Матч обещает быть тактически насыщенным: у ПСЖ - скоростные фланги и техничная полузащита, у "Интера" - слаженная оборона и умение использовать моменты. Противостояние двух школ - французской атакующей и итальянской прагматичной - привлечёт внимание миллионов зрителей.

Где смотреть

В Великобритании трансляция матча пройдет на канале TNT Sports, а также в приложении и на сайте Discovery+. Зрителям в Кыргызстане следует уточнять доступность трансляции у местных спортивных каналов и онлайн-платформ, таких как Setanta Sports или Megogo, обладающих правами на показ европейских турниров.

Футбол высокого уровня, исторический фон и интрига до финального свистка - матч ПСЖ и Интера обещает войти в золотой фонд Лиги чемпионов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445718
Теги:
УЕФА, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  