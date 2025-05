Шакил О'Нил - новый генеральный менеджер Sacramento State

Легенда баскетбола Шакил О'Нил стал новым генеральным менеджером мужской баскетбольной команды Sacramento State, что стало важным шагом в мире студенческого спорта. Об этом объявил Шамс Чарания из ESPN 28 апреля 2025 года.

В новой роли О'Нил сосредоточится на наборе игроков, развитии команды и маркетинговых стратегиях, направленных на улучшение результатов команды как на поле, так и за его пределами. Эта должность будет добровольной, и О'Нил откажется от зарплаты, чтобы сосредоточиться на улучшении баскетбольной программы Sacramento State.

Сын О'Нила, Шакир О'Нил, недавно перевелся в Sacramento State и играет под руководством главного тренера Майка Бибби, бывшего игрока НБА. Эта связь стала ключевым фактором в решении О'Нила принять участие в программе, с целью привнести в команду новый уровень энергии и опыта.

Этот шаг является частью более широких усилий Sacramento State по улучшению своей баскетбольной программы, которая в прошлом сталкивалась с трудностями. В рамках подготовки к новому сезону 2025–2026 команда переедет из старой арены "The Nest" в недавно отремонтированное спортивное сооружение The WELL.

Назначение О'Нила обещает оказать значительное влияние не только на результаты команды, но и на общий курс баскетбольной программы Sacramento State, которая стремится стать более конкурентоспособной.