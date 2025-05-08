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Три спортсмена защищают честь Кыргызстана на чемпионате Азии по гребле

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- Самуэль Деди Ирие
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С 7 по 12 мая в китайском городе Наньчан проходит чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, в котором участвуют спортсмены из 19 стран. Кыргызстан на этих соревнованиях представляет команда из трех атлетов:

- Рысбек Толомушев

- Ерлан Султангазиев

- Родион Туйгунов

Спортсмены будут соревноваться на различных дистанциях. Так, Родион Туйгунов заявлен на дистанции K-1 1000 м и K-1 500 м, а Ерлан Султангазиев - на дистанции K-1 200 м. В дополнение к этому, Ерлан Султангазиев и Рысбек Толомушев примут участие в гонке на дистанции K-2 500 м.

Подготовку и сопровождение команды обеспечивают опытные тренеры:

- Олег Роганов - тренер

- Елена Буханцова - тренер

Чемпионат Азии - это важный этап на пути к международным успехам, и спортсмены Кыргызстана готовы показать высокий уровень подготовки. Пожелаем удачи нашим гребцам в их соревнованиях!


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URL: https://www.vb.kg/445720
Теги:
гребля, Центральная Азия, чемпионат, Кыргызстан
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