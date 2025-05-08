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Валентина Шевченко получила уникальную экипировку для UFC 315

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпионка UFC в женском минимальном весе из Кыргызстана Валентина Шевченко предстала перед фанатами в новой эксклюзивной экипировке, которую она наденет на бой с Манон Фирот на турнире UFC 315, который состоится 11 мая.

Экипировка была создана в сотрудничестве с партнерами UFC и имеет уникальный дизайн, который подчеркивает силу и мощь спортсменки. На костюме изображены тигр и дракон, символизирующие бойцовский дух Шевченко, а между ними красуется пуля, что является отсылкой к ее прозвищу - "Bullet". На фоне этих мощных символов виднеется огонь, напоминающий листву, что может олицетворять неукротимую силу и страсть, с которыми Валентина выходит на бой.

Турнир UFC 315 обещает быть захватывающим, и с такой экипировкой Шевченко вновь подтвердила свой статус одной из самых доминирующих чемпионок в истории UFC. В бою против Манон Фирот она продемонстрирует не только свой уникальный стиль, но и мощь, которая сделала ее легендой в мире смешанных боевых искусств.


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URL: https://www.vb.kg/445721
Теги:
Валентина Шевченко
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