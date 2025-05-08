Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 98.75 - 99.75

В Канте прошёл турнир по каратэ-до, посвящённый 80-летию Великой Победы

161  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Кант состоялся турнир по каратэ-до, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие собрало лучших спортсменов региона и стало значимым событием для местного спортивного сообщества.

Состязания объединили не только любителей боевых искусств, но и тех, кто бережно хранит память о подвиге фронтовиков. Турнир стал своеобразным мостом между поколениями - символом уважения к истории и стремления к победе на спортивном татами.

Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, дисциплину и преданность традициям каратэ. Атмосфера в зале была пронизана духом патриотизма: зрители активно поддерживали спортсменов, аплодируя каждому точному удару и красивой технике.

Организаторы подчеркнули, что подобные турниры играют важную роль не только в популяризации спорта, но и в воспитании молодёжи на примерах мужества, стойкости и самоотверженности старших поколений.

Местные жители и гости города высоко оценили как спортивную часть мероприятия, так и его патриотическую направленность. Турнир стал важной частью празднования юбилея Победы - напоминанием о цене мира и значении памяти, которую мы передаём дальше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445723
Теги:
Кант, каратэ, турнир, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  