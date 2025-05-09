Руни: Ламине Ямал может стать наследником Месси и Роналду

Легенда английского футбола Уэйн Руни заявил, что 17-летний нападающий "Барселоны" Ламине Ямал способен стать следующим лидером мирового футбола, заняв место Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Комментарий Руни прозвучал после очередного яркого выступления юного таланта на европейской арене. По словам бывшего капитана сборной Англии, Ямал уже сейчас демонстрирует зрелость, техническое мастерство и футбольный интеллект, несвойственные столь юному возрасту.

- "Он тот, кто может взять эстафету у Месси и Роналду. Его видение, дриблинг и хладнокровие на поле поражают. Если он продолжит в том же духе, у него великое будущее", - отметил Руни в интервью.

Ламине Ямал, воспитанник академии "Ла Масия", в этом сезоне уверенно закрепился в основном составе "Барселоны". Его выступления вызывают восторженные отзывы как у специалистов, так и у болельщиков. Несмотря на высокие ожидания и давление, подросток показывает впечатляющий уровень игры, забивая важные мячи и участвуя в результативных атаках.

Пока "Барселона" продолжает бережно развивать свой талант, внимание всего футбольного мира приковано к юному нападающему. Сможет ли он действительно войти в пантеон великих - покажет время, но заявления таких авторитетов, как Руни, говорят о многом.