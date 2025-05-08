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Президент главе Минздрава: Зачем я тебя назначал министром?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Садыр Жапаров объявил выговор министру здравоохранения Эркину Чечейбаеву после трагедии, произошедшей в Республиканском диагностическом центре. С начала мая в этом медучреждении проходят гуманитарные операции для детей с тяжелыми сердечными патологиями при участии зарубежных специалистов.

Глава государства был проинформирован, что 24 ребенка с тяжелыми патологиями сердца ожидают оперативного вмешательства. После начала проведения операции, за последние дни зафиксированы три трагических случая смерти детей.

Внеплановый визит президента в центр состоялся сразу после завершения военного парада. В ходе встречи врачи из-за рубежа сообщили главе государства, что в учреждении отсутствуют элементарные условия для проведения высококвалифицированной медицинской помощи. Диагностика, по их словам, осуществляется всего на одном устаревшем аппарате УЗИ, который не обеспечивает точных данных. Кроме того, в центре до сих пор нет стерилизационного отделения - оборудование приходится доставлять в другое медучреждение, что увеличивает риск инфицирования пациентов.

Реакция президента страны была жесткой.

- Почему ты впервые здесь появляешься, когда дети умирают? Что ты делаешь в своем кабинете? Зачем я тебя назначал министром? - обратился Жапаров к Чечейбаеву. - Я же сказал: если есть проблема - бей тревогу! Выговор тебе. Живи хоть здесь, но решай вопрос. Не сиди сложа руки!

Президент дал два дня на устранение проблем. В противном случае он пригрозил кадровыми решениями - вплоть до отставки министра.


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URL: https://www.vb.kg/445727
Теги:
Минздрав, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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