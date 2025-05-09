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"Вечерний Бишкек" поздравляет читателей с днем Победы

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- ВБ
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Дорогие наши читатели!

Редакция VB.KG искренне поздравляет вас с Днём Победы!

9 Мая - один из самых значимых праздников, ведь Великая Отечественная война затронула практически каждую кыргызстанскую семью. Кто-то потерял близких, у кого-то война навсегда изменила судьбу.

Сегодня мы отмечаем 80-летие Великой Победы. В этот день мы желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее - во имя мира на земле.

По улицам Бишкека вновь пройдет "Бессмертный полк", объединив поколения и храня память о героях.

Познав горечь утрат, мы не вправе забывать подвиг наших дедов и прадедов. Главное - извлечь уроки из трагических страниц истории.

Уважаемые ветераны и труженики тыла!

Примите слова искренней благодарности и признательности.

Желаем вам крепкого здоровья, заботы, тепла и мира!

С Днём Победы!


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URL: https://www.vb.kg/445730
Теги:
День Победы, Кыргызстан, поздравление
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