"Вечерний Бишкек" поздравляет читателей с днем Победы

Дорогие наши читатели!
Редакция VB.KG искренне поздравляет вас с Днём Победы!
9 Мая - один из самых значимых праздников, ведь Великая Отечественная война затронула практически каждую кыргызстанскую семью. Кто-то потерял близких, у кого-то война навсегда изменила судьбу.
Сегодня мы отмечаем 80-летие Великой Победы. В этот день мы желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее - во имя мира на земле.
По улицам Бишкека вновь пройдет "Бессмертный полк", объединив поколения и храня память о героях.
Познав горечь утрат, мы не вправе забывать подвиг наших дедов и прадедов. Главное - извлечь уроки из трагических страниц истории.
Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Примите слова искренней благодарности и признательности.
Желаем вам крепкого здоровья, заботы, тепла и мира!
С Днём Победы!