Растущие вызовы в водной среде ЦА: ЕАБР опубликовал новый доклад

Государствами региона предпринимается ряд важных мероприятий для расширения возможностей использования современного ирригационного оборудования в сельском хозяйстве. Об этом говорится в новом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как отмечается, в Центральной Азии планируется реализация государственных программ развития, ориентированных на расширение площадей орошаемых земель в ближайшей перспективе и внедрение на них новых современных ирригационных технологий.

"Прогнозируемое увеличение площади орошаемых земель до 10,6 млн га к 2040 году приведет к росту спроса на ирригационные технологии и сопутствующее оборудование. Ожидается, что потребность в новом оборудовании достигнет 2 млн единиц, а потенциальный объем локального производства достигнет 426 млн долл. в год. При этом, ежегодный рынок новых дождевальных машин составит 114 млн долл. в год, а капельного орошения – 220 млн долл. Локализация производства ирригационного оборудования в Центральной Азии будет способствовать сохранению этих инвестиций в местной экономике", - говорится в информации.

Банк дал несколько ключевых рекомендаций. Среди них:

совершенствование индустриальной политики в области кластеризации производственных инициатив, совершенствование стимулирующих мер господдержки для производителей и потребителей ирригационного оборудования, цифровизация водных ресурсов, и развитие образовательных программ для подготовки специалистов в области ирригационных технологий. внедрение передовых методов капельного и дождевального орошения, и модернизация инфраструктуры станут основой для формирования устойчивого рынка ирригационного оборудования в регионе.

Совместный доклад ЕАБР с ЮНИДО отмечает, что создание собственного производственного сектора ирригационного оборудования может стать ответом на растущие вызовы в водной среде Центральной Азии и станет возможностью повышения индустриального потенциала региона.