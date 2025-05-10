Погода
$ 87.29 - 87.79
€ 97.92 - 98.87

Растущие вызовы в водной среде ЦА: ЕАБР опубликовал новый доклад

328  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государствами региона предпринимается ряд важных мероприятий для расширения возможностей использования современного ирригационного оборудования в сельском хозяйстве. Об этом говорится в новом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как отмечается, в Центральной Азии планируется реализация государственных программ развития, ориентированных на расширение площадей орошаемых земель в ближайшей перспективе и внедрение на них новых современных ирригационных технологий.

"Прогнозируемое увеличение площади орошаемых земель до 10,6 млн га к 2040 году приведет к росту спроса на ирригационные технологии и сопутствующее оборудование. Ожидается, что потребность в новом оборудовании достигнет 2 млн единиц, а потенциальный объем локального производства достигнет 426 млн долл. в год. При этом, ежегодный рынок новых дождевальных машин составит 114 млн долл. в год, а капельного орошения – 220 млн долл. Локализация производства ирригационного оборудования в Центральной Азии будет способствовать сохранению этих инвестиций в местной экономике", - говорится в информации.

Банк дал несколько ключевых рекомендаций. Среди них:

  1. совершенствование индустриальной политики в области кластеризации производственных инициатив,
  2. совершенствование стимулирующих мер господдержки для производителей и потребителей ирригационного оборудования, цифровизация водных ресурсов, и развитие образовательных программ для подготовки специалистов в области ирригационных технологий.
  3. внедрение передовых методов капельного и дождевального орошения, и модернизация инфраструктуры станут основой для формирования устойчивого рынка ирригационного оборудования в регионе.

Совместный доклад ЕАБР с ЮНИДО отмечает, что создание собственного производственного сектора ирригационного оборудования может стать ответом на растущие вызовы в водной среде Центральной Азии и станет возможностью повышения индустриального потенциала региона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445732
Теги:
вода, ирригация, Центральная Азия, Кыргызстан, ЕАБР
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  