Проблемы с безопасностью мешают вакцинации от полиомиелита в Пакистане

Пакистан продолжает борьбу с полиомиелитом, одной из немногих стран, где это заболевание всё ещё встречается. Однако усилия по искоренению болезни сталкиваются с серьёзными препятствиями, включая угрозы безопасности для сотрудников программ вакцинации.

23 апреля в районе Тири округа Мастунг (провинция Белуджистан) произошло трагическое событие - двое сотрудников службы "Левис", сопровождавших бригаду по вакцинации, погибли в результате вооружённого нападения. Это стало очередным инцидентом, свидетельствующим о непростой обстановке, в которой вынуждены работать медики и охрана.

Ситуация с безопасностью остаётся напряжённой уже на протяжении более десяти лет. Команды по вакцинации, особенно в удалённых и менее стабильных районах, регулярно сталкиваются с рисками, связанными как с дезинформацией, так и с низким уровнем доверия со стороны отдельных групп населения.

Несмотря на государственную поддержку, участие международных организаций и усилия местных специалистов, такие инциденты затрудняют реализацию программ иммунизации и снижают уровень участия со стороны населения. Особенно остро эти проблемы проявляются в Белуджистане - регионе, где географические, социальные и инфраструктурные факторы создают дополнительные сложности для медицинских инициатив.

Медицинские бригады, часто состоящие из женщин, сопровождаемых охраной, играют важную роль не только в здравоохранении, но и в установлении контакта с населением. Однако в некоторых случаях их работа воспринимается неоднозначно, особенно там, где доступ к другим государственным услугам ограничен. Это может вызывать напряжение и непонимание, осложняя диалог между сообществами и представителями здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ, ключевые участники Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, подчёркивают, что Пакистан и Афганистан остаются единственными странами, где полиомиелит по-прежнему считается эндемичным. В то время как обе страны сталкиваются с уникальными вызовами, устойчивые проблемы с безопасностью в Пакистане требуют особого внимания и дополнительных усилий для защиты медицинских работников, и укрепления доверия к программам вакцинации.