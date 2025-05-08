Честь - тому, кто заслужил

Фотография с военного парада в Бишкеке, на которой председатель ГКНБ, генерал-полковник Камчыбек Ташиев и мальчик в военной форме отдают друг другу честь, вызвала в соцсетях волну обсуждений. Большинство пользователей восприняли этот жест как трогательный и символичный момент. "Преемственность поколений - залог сильного и мирного Кыргызстана", - написала одна из них.

Однако нашлись и скептики, поставившие под сомнение уместность подобного жеста со стороны главы силового ведомства. Что ж, стоит напомнить критикам: Камчыбек Ташиев - не просто высокопоставленный чиновник. Его вклад в становление и укрепление современной армии Кыргызстана трудно переоценить. Недаром 2 сентября 2022 года президент Садыр Жапаров вручил ему высшую степень отличия - звание "Кыргыз Республикасынын Баатыры" с особым знаком "Ак Шумкар". Этой награды были удостоены лишь пятеро граждан страны.

"За годы независимости в нашей стране происходили события, угрожавшие единству народа. Были попытки посеять вражду между братскими народами. В эти тяжелые минуты на передовой находились отважные люди, рисковавшие своими жизнями ради мира. Некоторые из тех, кто считал себя героями, тогда не были замечены. А вот Камчыбек Кыдыршаевич был там. Я говорю это как очевидец. Его усилия по укреплению безопасности, охране границ и реформе силовых структур заслуживают признания", - сказал тогда президент.

Под руководством Ташиева ГКНБ сосредоточился на ключевых вопросах - национальной безопасности, обороноспособности и контроле за оперативной обстановкой в стране. Пожалуй, самым драматичным эпизодом стали события апреля 2021 года в Баткенской области, когда таджикская сторона обстреляла кыргызстанские села из минометов. Погибли 36 человек, включая двух детей. Еще 189 получили ранения.

Этот конфликт показал: армии нужна модернизация. В короткие сроки на вооружение страны поступили ударные беспилотники "Байрактар" и "Орлан-10". Пограничные войска получили десятки единиц бронетехники, включая внедорожники "Тойота", бронемашины "Тигр" и грузовики "КамАз". Вся техника была направлена в приграничные районы.

Когда в январе 2022 года ситуация на границе снова обострилась, кыргызстанские военные оказались готовы. Ни одного метра земли не было отдано противнику. Благодаря последовательной работе по укреплению обороны Кыргызстану удалось завершить делимитацию государственной границы с Узбекистаном и Таджикистаном - историческое достижение, которое по достоинству оценили как современники, так и позже безусловно оценят потомки.