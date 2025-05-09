Саипбаев: Кыргызстан должен инициировать вхождение в союз Беларуси и России

Для историка, системного аналитика Бактыбека Саипбаева День Победы – это личный праздник, т.к. его отец и близкие родственники – фронтовики, участники Великой Отечественной войны.

- Родной дядя ушел в русско-финскую войну в 1939 году, а вернулся домой только в 1949 году – после русско-японской войны. Мой отец вернулся домой инвалидом войны. Ему было всего 17 лет, когда он ушел воевать за Родину, - поделился историей своей семьи спикер.

По его словам, люди уходили на фронт добровольно, поскольку в те годы была сильна идеология.

-Еще в 1916 году было восстание, были карательные отряды, а уже в 1941 году все воспринимали Советский союз как единую Родину? А произошло это благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину, который провозгласил политику ускоренного развития отсталых окраин царской России.

Восстание 1916 года произошло потому, что не были проведены разъяснительные работы среди населения, им не объяснили, что они не будут участвовать в военных действиях, а будут задействованы только на вспомогательных работах. Тогда вражьи голоса, как и сейчас, начали наговаривать, что они будут стоять между немцами и русскими, и их с двух сторон будут убивать. Кроме того развилась дикая коррупция, я всегда удивляюсь, насколько это перекликается с нашими временами. Царская администрация, присланная с центра, плюс наша местная власть организовали коррупционные процессы. Бедный человек не мог своего сына "откупить" от службы, а богатые откупали своих детей. Естественно, это порождало недовольство.

Но уже спустя четверть века, в 1941 году все идут на фронт, и фронту помогают, чем могут. Это вопрос идеологии. Тогда срочно формировали Панфиловскую дивизию, половина ее формировалась в городе Фрунзе, а вторая в Алма-Ате. Где сейчас музей Панфиловской дивизии – где-то в Балыкчы. Может, действительно здание было аварийным, но тогда музей нужно было перенести в другое здание. Где у нас музей славы и победы, чтобы я мог принести отцовские награды и оставить их там, как вещественные доказательства того, что наши кыргызстанцы участвовали в ВОВ?

Современная молодежь не знает, кто такой Ленин и Сталин, когда была Великая Отечественная война, кто ее начала, и главное, кто победил в этой войне. Это происходит во многих постсоветских государствах. Мы до сих пор пожинаем плоды того, что позволили развалить огромную страну – Советский Союз. У нас было множество вооруженных конфликтов, и самый яркий из них – Украина.

Я считаю, что Кыргызстан должен инициировать вхождение в союзное государство Беларусь и Россия. Если мы снова не соберемся, нас по кускам развалят. И мы видим, что все к этому и идет. Каждую республику разваливают по отдельности. Надо сохранить нашу святую дружбу. Некоторые российские политологи говорят, что им не нужна Средняя Азия, что она им чужда. Я всегда говорю, что с точки зрения геополитики свято место пусто не бывает, т.е. если Россия отвернется от Средней Азии, сюда с удовольствием придет Америка, Европа, Китай или Турция, - добавил Б. Саипбаев.

По мнению генерального директора аналитического центра "Стратегия Восток – Запад" Дмитрия Орлова, восприятие Великой Отечественной войны в странах ЦА, в том числе и в Кыргызстане, сильно отличается от того, как ВОВ воспринимают в России и Беларуси. На что, как отмечает спикер, есть две объективные причины – география и демография.

- На территории ЦА боевых действий не велось. Это создает определенные трудности в поддержке памяти о войне. При этом, я задавал студентам вопрос, хотят ли они поехать по местам боевой славы их дедов и прадедов? Они говорят, что хотят. То есть социальный заказ на сохранение исторической памяти у нас есть. Было бы неплохо запустить такой проект – возить нашу молодежь на Мамаев курган, на поле Ржевской битвы и т.д.

Что касается демографии, надо учитывать, что общество в государствах ЦА очень молодое. Я нашел статистику, средний возраст населения в Кыргызстане колеблется от 24 до 32 лет. Примерно такая же картина в других странах региона. При этом, поколение правнуков Победы – тех, кто младше 15 лет – составляет 21% в Казахстане и 33,9% в Таджикистане. Тогда как в России доля детей младше 15 лет всего 15%.

В то же время доля людей старше 65 лет в ЦА крайне мала и составляет от 3 до 5 % – сюда входят ветераны войны, инвалиды и труженики тыла. Это поколение победителей, которое, к сожалению, уходит. Ветеранов – тех, кто воевал в Кыргызстане осталось 32 человека. В России проживает семь тыс. ветеранов войны. Не стоит забывать, что в 90-е годы был очень большой отток людей из ЦА в Россию, на Украину, в Израиль.

Соцопросы показывают, что сегодня исторические образы патриотизма в ЦА связаны в основном с ВОВ. Но пройдет еще 10 лет, поколение ветеранов окончательно уйдет, произойдет окончательный транзит власти от советского поколения элиты к постсоветскому. И то, как они будут воспринимать ВОВ, сейчас зависит от нас.

В этом контексте проект "Уроки Памяти", который осуществляет ЦЭИ "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности КР очень своевременный и нужный. Такие уроки в школах играют важную роль. Уровень среднего и высшего образования в ЦА снизился очень серьезно. Уровень знаний сильно зависит от мест проживания. Городские жители знают больше, чем жители сел. Поэтому очень актуально проводить подобные мероприятия в сельских школах, - подытожил Д. Орлов.