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В финале Лиги Европы встретятся два английских клуба

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- Самуэль Деди Ирие
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В Лиге Европы УЕФА 2025 года сформировалась чисто английская афиша финала. За трофей 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао поспорят "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур".

"Юнайтед" не заметил "Атлетик"

Путь в финал для "красных дьяволов" оказался почти безупречным. В полуфинале команда из Манчестера уверенно разобралась с местным "Атлетиком" - 7:1 по сумме двух встреч. Ответный матч на "Олд Траффорд" завершился со счётом 4:1, а героями стали Мэйсон Маунт (дубль), Каземиро и Расмус Хёйлунн. Это будет уже третий финал Лиги Европы для "Юнайтед" за последнее десятилетие: в 2017 году клуб стал победителем турнира, а в 2021 - уступил в решающей игре.

"Шпоры" снова в игре

"Тоттенхэм" также провёл уверенный полуфинал, одолев норвежский "Будё-Глимт" с общим счётом 5:1. В гостевом матче голы Доминика Соланке и Педро Порро принесли лондонцам победу 2:0. Для подопечных Анге Постекоглу это первый выход в еврокубковый финал с 2019 года и первое участие в решающем матче Лиги Европы с 1984 года, когда команда взяла Кубок УЕФА.

Шанс спасти сезон

Финал в Бильбао станет не только битвой за трофей, но и возможностью исправить положение в сезоне. В АПЛ обе команды не впечатляют стабильностью, и победа в Лиге Европы может стать ключом к участию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а также подарит право сыграть в Суперкубке УЕФА против победителя Лиги чемпионов.


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URL: https://www.vb.kg/445737
Теги:
УЕФА, футбол
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