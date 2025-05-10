Мэнни Пакьяо возвращается на ринг для боя с Марио Барриосом за титул WBC

Легендарный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо официально возвращается на ринг после почти четырёхлетнего перерыва. Его соперником станет действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриос. Поединок состоится 19 июля 2025 года в Лас-Вегасе.

Пакьяо, которому сейчас 46 лет, завершил профессиональную карьеру в 2021 году с выдающейся статистикой: 62 победы, 8 поражений и 2 ничьи. Он является единственным в истории боксёром, ставшим чемпионом мира в восьми различных весовых категориях.

Несмотря на завершение спортивной карьеры, Пакьяо продолжал активную деятельность - в политике. Он был сенатором Филиппин с 2016 по 2022 год и даже баллотировался на пост президента страны. Сейчас он снова участвует в предвыборной кампании, стремясь вернуться в Сенат. Выборы запланированы на 12 мая.

Его соперник, 29-летний Марио Барриос, стал полноправным чемпионом WBC в 2024 году после того, как титул освободил Теренс Кроуфорд. Барриос имеет послужной список из 29 побед, 2 поражений и 1 ничьей. Он с энтузиазмом отреагировал на новость о предстоящем бое с Пакьяо.

"Мэнни Пакьяо - это легенда, будущий член Зала славы, человек, на которого я равнялся с детства. Для меня честь - выйти с ним в один ринг", - прокомментировал Барриос.

Бой будет показан в прямом эфире на платформе Prime Video Pay-Per-View и уже вызвал огромный интерес со стороны фанатов. Ожидается, что этот вечер бокса станет историческим событием - возможно, с новым громким достижением Пакьяо.