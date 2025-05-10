Джек Дрейпер: "Буду бороться как зверь"

Британский теннисист Джек Дрейпер подходит к Открытому чемпионату Италии в Риме в отличной форме. После уверенного выступления в Мадриде, где он дошёл до финала и поднялся на пятое место в мировом рейтинге, спортсмен полон решимости продолжить победную серию.

"Я буду бороться как зверь", - заявил Дрейпер в преддверии турнира. По его словам, страх поражения не мешает, а, наоборот, подталкивает к совершенствованию: "Я концентрируюсь на каждой детали, чтобы выложиться по максимуму".

Несмотря на специфику медленных римских кортов, британец уверен в себе. Он подчёркивает, что стремится развивать все элементы своей игры - от передвижения по корту до силы ударов и тактического мышления.

"Я верю, что смогу показать хороший результат на любой поверхности", - добавил Дрейпер, заверив, что готов к новым вызовам.