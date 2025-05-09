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Кубок Кыргызстана-2025: "Дордой", "Алга" и "Талант" пробились в 1/8 финала

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- Самуэль Деди Ирие
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6 и 7 мая прошли матчи 1/16 финала Кубка Кыргызстана по футболу. Несколько команд уверенно оформили путёвки в следующий раунд, порадовав болельщиков яркими результатами.

6 мая. Бишкек

Столичный "Дордой" без особых проблем переиграл медиа-команду "Топ Тим" - 3:1. Дублем отметился Камолидин Ташиев, еще один гол на счету Адила Кадыржанова. В концовке встречи игрок "Топ Тим" Курман Даниэль получил прямую красную карточку. В 1/8 финала "Дордой" встретится с "Абдыш-Атой" - давним соперником и финалистом прошлогоднего розыгрыша Кубка.

В другом матче "Алга" вырвала победу у "Илбирса" - 2:1. За красно-желтых отличились Эмилбеков (12') и Карбосов (86'), за "Илбирс" мяч забил Выздрик (47').

7 мая

"Талант" устроил настоящий разгром клубу "Джо", отправив в его ворота восемь безответных мячей - 8:0. Авторами голов стали: Керезбеков (1'), Мурзаков (11'), Полев (15', 35'), Джумабеков (42', 84'), Сукеналиев (59') и Тошпулатов (67').

Лучшие игроки матчей:

Камолидин Ташиев ("Дордой") - герой встречи с "Топ Тим".

Антон Полев ("Талант") - мотор атак и дважды отличился в матче с "Джо".

Впереди - 1/8 финала Кубка Кыргызстана. Конкуренция растёт, и борьба за трофей обещает быть жаркой.


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URL: https://www.vb.kg/445743
Теги:
кубок, футбол, Кыргызстан
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