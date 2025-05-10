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Рафинья назвал претендентов на Золотой мяч

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- Самуэль Деди Ирие
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Бразильский вингер "Барселоны" Рафинья, несмотря на впечатляющую статистику в этом сезоне (32 гола и 25 результативных передач), признал, что его шансы на Золотой мяч снизились после вылета каталонского клуба из Лиги чемпионов. В четвертьфинале "Барса" неожиданно уступила миланскому "Интеру".

В интервью бразильской журналистке Изабеле Пальяри Рафинья честно назвал имена футболистов, которых считает фаворитами в борьбе за престижную награду:

Ламине Ямал (Барселона) - юный лидер атак и символ нового поколения каталонцев.

Мохамед Салах (Ливерпуль) - помог команде выиграть АПЛ, оставаясь ключевой фигурой в атаке.

Килиан Мбаппе (ПСЖ) - стабильно на топ-уровне и снова с отличной статистикой.

Педри (Барселона) - мозг команды, один из самых универсальных полузащитников Европы.

Винисиус Жуниор (Реал) - по-прежнему один из лучших в мире по игре один в один.

Родриго (Реал) - игрок, которого Рафинья назвал "феноменальным" и одним из лучших, кого он видел.

Любопытно, что Рафинья не упомянул Усмана Дембеле и Лаутаро Мартинеса, несмотря на их яркие выступления за ПСЖ и "Интер" соответственно.

Сам Рафинья, даже без главного клубного трофея, остаётся в обойме кандидатов - его индивидуальная статистика говорит сама за себя. Однако судьба Золотого мяча может зависеть от итогов Лиги чемпионов и летнего Кубка Америки.


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URL: https://www.vb.kg/445744
Теги:
футбол
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