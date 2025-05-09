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Бивол анонсировал третий бой с Артуром Бетербиевым в конце 2025 года

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- Самуэль Деди Ирие
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Боксер Дмитрий Бивол заявил о намерении провести третий бой против соотечественника Артура Бетербиева в ноябре-декабре 2025 года. Бивол выразил надежду на возможность организовать поединок в конце года, подтвердив свои амбиции в интервью Boxing Scene.

Ранее в этом году Бивол одержал победу в поединке-реванше с Бетербиевым, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол выиграл бой судейским решением со счетом 114-114, 116-112, 115-113, в то время как их первый поединок в октябре 2024 года завершился победой Бетербиева. Это поражение стало первым в карьере Бивола, который до этого не знал поражений.

Бивол и Бетербиев остаются одними из самых ярких представителей бокса, и их третий поединок обещает стать важным событием в мировом боксе, став кульминацией их личного противостояния.


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URL: https://www.vb.kg/445746
Теги:
бокс
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