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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Победы

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравление главы государства:

"Дорогие ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны 1941–1945 годов!

Уважаемые граждане Содружества Независимых Государств!

Сегодня, 9 мая, все граждане Содружества Независимых Государств, все прогрессивное человечество, все страны бывшей антигитлеровской коалиции широко и торжественно отметят знаменательную дату –80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Мы с глубокой скорбью вспоминаем невосполнимые потери, понесенные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и с большой гордостью вспоминаем Великую Победу над фашизмом.

В этот день мы склоняем головы перед героями, отдавшими свои жизни за свободу и независимость. Среди них сотни тысяч кыргызстанцев, которые сражались на фронтах, трудились в тылу, перенесли невиданную тяжесть войны. Мужества и стойкости наших солдат, женщин и детей хватало на всех. Их трудолюбие и преданность делу невозможно сравнить ни с чем!

Великая Победа мая 1945 года ковалась всеми народами Советского Союза. Соответственно, это – Победа всех нас!

Великая Отечественная война стала трагедией для всего советского народа, но одновременно и символом великого мужества и единства наших народов, который жил и будет жить всегда!

Мы гордимся тем, что во имя мира, ради защиты Родины, кыргызстанцы сражались плечом к плечу с представителями всех народов Советского Союза.

Наши деды и отцы – солдаты, участвовавшие в Великой Отечественной войне, показали всему миру, всем народам мира невиданные и небывалые примеры мужества, отваги, доблести, верности своему воинскому и гражданскому долгу, а также своему народу.

Мировая история войн не знала такого невероятного проявления героизма и готовности к самопожертвованию во имя Родины, во имя светлого будущего следующих поколений, какие показали бойцы фронтов Великой Отечественной войны.

Отдавая дань уважения всем ветеранам, в этот день мы склоняем головы перед героями, отдавшими свои жизни за свободу и независимость Родины.

Их подвиги, мужество и самоотверженность в тех боях помнят многие народы.

Мы все, сообща, не только изгнали врага с территории своей Родины – СССР, но и принесли свободу и независимость народам порабощенной Европы, Азии и Африки.

Но Победа ковалась не только на фронтах войны. Тысячи советских граждан под лозунгом "Все для фронта" трудились в тылу, перенесли невиданную тяжесть войны, зачастую недоедая и недосыпая, они вносили неоценимый вклад в боевую готовность наших солдат на фронтах, переносили все лишения, но обеспечили всем необходимым наших бойцов на фронтах. Заветное слово "Победа!" – единственное чего они желали и как могли приближали этот светлый день. Их вклад в Победу невозможно переоценить.

Мужество, храбрость и стойкость наших солдат на фронтах Великой Отечественной войны, настойчивый и упорный труд рабочих, крестьян, женщин и детей все это стало залогом нашей общей Победы.

Вот уже 80 лет, мы помним и чтим подвиг тех, кто сражался, кто трудился на благо фронта, кто пережил ужасы войны.

Пусть память о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу, станет для нас вечным ориентиром в стремлении к миру и благополучию, а их подвиг, героизм и мужество служит примером для нынешнего молодого поколения военнослужащих Вооруженных Сил стран Содружества Независимых Государств.

Наш долг – защищать и передавать следующему поколению ценность мира, чтобы будущие поколения никогда не забывали о тех неизмеримых и колоссальных деяниях наших предков и последствиях страшной войны, унесшей жизни десятков миллионов невинных людей.

С гордостью и уважением мы отмечаем 80-летие Победы, и, несмотря ни на что, подвиги тех, кто сражался в Великой Отечественной войне, никогда не будут нами забыты.

Слава героям! Слава победителям! Вечная память героям Великой Отечественной войны!

С 80-й годовщиной Великой победы!".


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URL: https://www.vb.kg/445747
Теги:
Садыр Жапаров, День Победы, Кыргызстан, поздравление
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