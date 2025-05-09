Герои живы, пока их помнят. В Бишкеке прошел "Бессмертный полк"

В Бишкеке прошло масштабное шествие "Бессмертного полка", приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие собрало тысячи неравнодушных горожан - тех, кто бережно хранит семейную память и чтит подвиг предков.

Каждый участник нёс в руках портрет своего героя - солдата, офицера, медсестры, труженика тыла. Эти лица на старых фотографиях словно оживали в потоках людской любви и благодарности. Для многих этот день не просто историческая дата, а живая память о родных, которых уже нет рядом.

Шествие началось в парке Победы имени Даира Асанова. Под звуки "Катюши", "День Победы" и других фронтовых песен колонна двинулась по улицам, превращаясь в единую реку памяти. В воздухе чувствовалась особая тишина и в то же время торжественность - словно сами ветераны шли рядом.

Среди участников шествия - бишкекчанка Лариса Кирюхова. Она пришла на акцию с портретами двух своих родственников: Щербаня Ивана Климентьевича и Колбасюк Фёдора Фёдоровича.

- Поздравляю всех с 80-летием Великой Победы. Это не просто дата - это символ стойкости и единства. Я чествую всех, кто отдал жизнь за мир, и в особенности своих родных. Иван Климентьевич воевал на Дальневосточном фронте, а Фёдор Фёдорович трудился в тылу. Благодаря таким, как они, мы живём, - сказала она.

Лариса призналась, что участвует в шествии каждый год и считает важным сохранять память, особенно сейчас, когда с каждым годом остаётся всё меньше живых свидетелей войны.

- Мы очень гордимся, что у нас есть такой праздник. Это боль и гордость одновременно. Столько лет прошло, а мы продолжаем помнить. Я всем хочу пожелать одного - мирного неба над головой. Пусть дети и внуки никогда не узнают, что такое война, - добавила она.

Традицию чтить память своих героических предков продолжает и Даир Джумалиев, который пришёл на шествие с внуком Дастаном, чтобы вспомнить своего отца, участника Великой Отечественной войны.

- Мой отец, Асан Джумалиев, родился в 1922 году. Он был ранен при освобождении острова Саарема, после чего его комиссовали. Позже он лечился в госпитале, а после войны трудился в автобазе, работал в разных отраслях. У него было четверо детей - один сын и три дочери, а правнуков уже больше десяти, - рассказал Даир.

Он признался, что участие в шествии стало для семьи доброй традицией.

- Мы каждый год выходим с портретом отца. Пока мы их помним - они живы. Это наша история, наш долг и наша гордость. Поздравляю всех с Днём Победы.

По словам Джумалиева, он старается передать внуку Дастану не только память о прадеде, но и ценности, за которые воевали его предки - мир, свободу и веру в справедливость.

Память о героях живёт не только в старших поколениях, но и в молодых. 18-летний Азиз Аль-Мухамед, проходящий службу в департаменте охраны и конвоирования, пришёл почтить память прадеда, который воевал под Сталинградом

- Сегодня я чествую своего прадеда Омурова Абдурасула. Он воевал под Сталинградом. К сожалению, я его не застал при жизни, но очень горжусь им. Благодаря таким, как он, у нас есть возможность жить и строить своё будущее, - рассказал Азиз.

Юноша рассказал, что сейчас проходит военную службу, но уже знает, чем займётся после армии.

- Я выбрал путь служить Родине. Это мой осознанный выбор. После службы планирую продолжить карьеру в своей профессии программистом, - сказал он.

Торжественная атмосфера продолжилась у Вечного огня, где участники шествия возложили цветы и вспомнили своих родных. Этот момент стал кульминацией шествия - наполненный достоинством и народной скорбью.

На площади была развернута полевая кухня, и каждый желающий мог попробовать настоящую солдатскую кашу.

Заместитель начальника управления соцразвития по Первомайскому административному району Кубанычбек Ахматов поделился деталями организации праздничного обеда для участников "Бессмертного полка":

- Мы накрыли около 22 столов для жителей района, по четыре человека за каждым. В процессе обслуживания было 3-4 смены, чтобы все могли прийти и поесть. В первую очередь мы накормили тех, кто состоит на учете - это участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. Также были предусмотрены отдельные группы для лиц с инвалидностью, а также для тех, кто без группы инвалидности.

Ахматов отметил, что для многих участников этот праздник стал традицией.

- В первую очередь мы накормим тех, кто с нами на протяжении многих лет, - продолжил он. - Мы обслуживаем и участников "Бессмертного полка", которые принимали участие в шествии. За этот день мы накормили около тысячи человек. Это мероприятие проводится ежегодно, и для меня, как для сотрудника системы, это уже свыше 20 лет работы в такой важной сфере.

Кроме того, в этом году были увеличены выплаты в честь юбилея Победы.

- В связи с юбилеем Победы, мы провели дополнительные выплаты. Участникам войны мы с местного бюджета выделили 20 тысяч сомов, а труженикам тыла - 17 500 сомов, - сообщил Ахматов.