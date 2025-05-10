Шестаков: "За последние десятилетия история ВОВ стала "неизвестной войной"

В 70-е годы на экраны советских кинотеатров вышел документальный сериал "Великая Отечественная", который охватывал весь период Второй мировой войны. Эта кинолетопись создавалась совместно с американскими кинематографистами. В США фильм вышел под названием "Неизвестная война", поскольку тогда в Америке уделялось минимум внимания истории борьбы с фашизмом. Но за последние десятилетия история ВОВ, к сожалению, стала "неизвестной войной" и для постсоветских государств.

На этот факт в рамках круглого стола: "К 80-летию Великой Победы: важность сохранения исторической памяти о ВОВ в условиях современных информационных войн" обратил внимание директор ЦЭИ "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

"Если в Кыргызстане провести опрос среди молодежи, знают ли они о подвигах Чолпонбая Тулебердиева, Дуйшенкула Шопокова, Талгата Бегельдинова, Даира Асанова, Исмаилбека Таранчиева и других, уверен, что имена наших героев назовут немногие молодые люди. На днях Нацбанк КР выпустил юбилейную монету, посвященную 80-летию Победы, на которых нет ни одного изображения кыргызстанцев, кто героически боролся с фашизмом", - подчеркнул спикер.

По его словам, в нынешних условиях история войны стала идеологическим оружием, что особенно четко видно на протяжении последнего десятилетия. То в соцсетях возникают кампании против "Георгиевской ленточки", то воевавшим против наших соотечественников на стороне фашисткой Германии солдатам Туркестанского легиона пытаются придать имидж борцов за независимость. То появляются псевдоисторическая версия, что действия западной коалиции, а не СССР привели к поражению Гитлера. Более того уже даже начали советское руководство записывать в единомышленники Гитлера.

На вышедшей к 75-й годовщине Победы в США на юбилейной монете среди стран победителей не было СССР. Самый последний пример – это отказ местных властей в Германии пускать на праздничные мероприятия ко Дню Победы посла России в этой стране. Российский дипломат хотел почтить память советских солдат, которые освободили Германию от фашизма.

"Нашу общую советскую историю, связанную с победой над фашизмом, не просто вычеркивают, но и пытаются максимально переформатировать. Безусловно, такие действия, прежде всего, направлены на молодежь Центральной Азии, для которой в той же Великобритании пишут сценарии и щедро финансируют проекты процессов деколонизации нашего региона, которые максимально демонизируют советский период развития региона.

К данным проектам активно подключаются и связанные с британской повесткой турецкие идеологи, они также игнорируют или сознательно принижают наиболее эпохальные события в истории региона в 20 веке, когда молодые советские республики в оптимальные сроки смогли преодолеть средневековую отсталость и в составе СССР стать частью цивилизованного мира", - напомнил И. Шестаков.

В первые годы ВОВ в максимально краткие сроки промышленность советской Киргизии была переведена на выпуск военной продукции для нужд фронта. Причем, в цехах и на полях страны наравне со взрослыми работали совсем юные кыргызстанцы. Республика оперативно принимала сотни тысяч эвакуированных русских, украинских, белорусских семей из районов боевых действий. Таких примеров масса и в других среднеазиатских республиках.

"Но нашей молодежи сегодня предлагают стереть историческую память или осудить своих предков, а взамен восторгаться "Золотым веком" Османской империи и изучать мифы о тех, кто по британской версии боролся за независимость региона. При этом из многонациональной советской армии пытаются слепить образ врага в поддержку тех, кто в годы ВОВ действовал в басмаческом движении на территории Средней Азии. Нельзя сегодня идеологически допустить, чтобы нынешних потомков победителей фашизма превращали в "массовку" по пропаганде зарубежных нарративов", - подчеркнул эксперт.

При этом он с сожалением констатировал, что в информационном пространстве ЕАЭС за последний год погоня за медиа хайпами в миграционной повестке тоже стала перекрывать тему общего прошлого. Если раньше в канун 9 мая в СМИ и соцсетях в Кыргызстане и России вспоминали о 28 героях-панфиловцах, то теперь в медиа повестке 24 задержанных в банном комплексе в Москве.

"В отличие от наших предков, которые плечом к плечу выстояли и победили фашизм, сейчас отдельные политики нас делят на мигрантов и не мигрантов. О повестке Евразийской идентичности говорят, в том числе и в Бишкеке по линии российских фондов, но, как правило, на заумно-демагогических конференциях и круглых столах, не имеющих отношения к реальной жизни.

Руководитель поискового движения КР Светлана Лаптева рассказала о Мукае Элебаеве – кыргызском поэте, погибшем на фронте, который сегодня незаслуженно забыт. Что мешает в рамках Евразийской культурно-гуманитарной повестки возродить память об этом человеке? Можно организовать литературные фестивали, такие личности, как Элебаев, и есть примеры для молодежи по формированию евразийского человека.

На этом фоне создание общей Евразийской информационно-идеологической повестки, где достойное место заняла бы история ВОВ, как объединяющий фактор, очень сильно опаздывает, как минимум лет на пять. Зато повестка Тюркского мира продвигается в ЦА достаточно активно на общественно-медийном уровне", - констатировал спикер.

Чтобы "белых пятен" в истории ВОВ у молодежи Кыргызстана было меньше, учитывая, что в школьной программе ей отведено не более двух часов, ЦЭИ "Ой Ордо" и начал реализацию проекта "Уроки памяти" рассчитанного на ближайший учебный год.

"Мы признательны за его поддержку Совету безопасности и Министерству обороны Кыргызстана, признательны представителям школ и вузов, госструктур, ведущим экспертам и СМИ, всем тем, кто поддержал нашу инициативу. Очень важно, что главы дипломатических миссий стран СНГ в Кыргызстане также присоединились к нашему проекту и рассказали молодым людям о большой значимости героических событий тех лет для современной истории постсоветского пространства. Уже первые лекции показали, что у молодежи есть запрос на эту тему.

Как известно, Бишкек сейчас председательствует в ОДКБ, где к теме Победы всегда было особое отношение, в этой связи ЦЭИ "Ой Ордо" предлагает, чтобы "Уроки Памяти" стали образовательным проектом для всех стран-участниц организации. Это необходимо для сохранения нашего общего исторического прошлого и совместного будущего. Ведь историческую память о Великой Отечественной войне должны сохранять и защищать от попыток ее исказить потомки тех, кто спас мир от фашизма", - подытожил И. Шестаков.