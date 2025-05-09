В каждом городе Кыргызстана бурлила сегодня река – Бессмертного полка!

Этот День Победы - без преувеличения – отмечали всей страной! Реки народной памяти потекли сегодня по всем крупным городам страны, а также по 20 селам.

Такого масштаба "Бессмертный полк" не смог бы достичь без поддержки Минобороны КР. Одного письма оказалось достаточно, чтобы глава министерства - Бактыбек Бекболотов распорядился помочь всем, что будет необходимо.

- Министерство обороны скоординировало действия всех, кто участвовал в подготовке к шествию "Бессмертного полка" в столице. Но, главное, военные сказали, что возьмут на себя подготовку к маршу памяти во всех крупных городах, - рассказала координатор движения "Бессмертный полк-Кыргызстан" Зульфира Хайбуллина.

В Бишкеке в этом году шествие "Бессмертного полка" прошло в девятый раз. И оно оказалось самым "многодетным". Ребятишки всех возрастов – кто в колясках, кто на самокатах, а кто и на плечах у папы – прошли вместе со своими мамами и папами весь маршрут памяти. В этом и есть сакральный смысл "Бессмертного полка" - из поколения в поколение бережно передавать память родном герое, как семейную святыню. Знать наизусть их письма с фронта, пересказывать живые свидетельства о том общем подвиге. Чтобы никогда не допустить его осквернения и обесценивания.

- Конечно, можно и дома почтить память близких. Но это другое… Мой дед ушел на фронт сразу, как туда призвали его старшего сына –моего дядю. Дома осталась жена и трое маленьких детей. Младшая – моя мама. Дед с дядей не вернулись с войны. Но пока были живы, писали домой такие сердечные письма – я каждое помню наизусть. Они так хотели дожить до Победы! Но не случилось. И теперь с самого первого "Бессмертного пока" беру их портреты и приношу к Вечному огню, поворачиваю их лицом к нему и шепчу: "Дядя Леша, деда Слава, вы тогда победили!" И мне кажется, что в этот момент они сидят со мной рядом, - Светлана Леонтьева изо всех сил старалась сдержать слезы, но не смогла.

Вообще, отношение людей к "Бессмертному полку" в Бишкеке –особенное. Его любят и берегут, как общую огромную ценность. А когда вдруг встает вопрос о его отмене и ограничении, люди грудью становятся на его защиту. У движения "Бессмертный полк – Кыргызстан" есть даже свой гимн. Его написал композитор и певец Игорь Черников. И поют его не только взрослые – в колоннах полка, но и дети – в школах. В видеосюжете к этой новости тоже звучит именно он.

…По предварительным данным в этом году в колонны Бессмертного полка встали около сорока тысяч горожан. Несмотря на усложненный маршрут, никакой давки, ссор и провокаций. Люди шли плечом к плечу, пели песни военных лет, помогали друг другу, когда кто-то уставал. В этот раз отважились пройти маршрутом памяти не только родители с малышами, но и люди, которые могут передвигаться только в колясках. В основном у всех были помощники, но один из парней категорически не позволял помогать ему.

- Свою коляску всегда вожу сам! И портрет деда к Вечному огню тоже довезу сам! Для меня это – дело чести. Дед всегда был примером мужества, смелости и силы. Домой он вернулся по нашим меркам – тяжелым инвалидом: без ноги и руки. Но это не помешало ему жениться, родить и вырастить детей и до последнего дня трудиться во благо людей и своих близких. Когда мне хочется пожалеть себя, вспоминаю о нем и тут же себя одергиваю – хватит ныть! Хочу быть достойным его внуком, - волнуясь, рассказал Алмаз.

Надо отдать должное и мэрии столицы: в этот раз они постарались, чтобы 9 мая был праздничным. На каждом шагу в Бишкеке в этот день гремели концерты, где горожане пели хором любимые всеми песни военных лет. И эта общая – огромная, чистая, общая радость – растекалась по улицам города,превращая обычный майский день – в особенный. В такой, каким он и должен быть навеки!