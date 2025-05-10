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Глава Минсельхоза КР призвал фермеров рационально использовать воду

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев призвал фермеров и сельхозпроизводителей рациональнее использовать воду:

"Уважаемые фермеры, руководители районных управлений водного хозяйства, мурабы!

В условиях нынешней жаркой погоды особенно важно рационально использовать водные ресурсы.

Вода - наш самый ценный ресурс, от которого напрямую зависит здоровье посевов, урожайность овощей и фруктов, состояние деревьев и благополучие скота. Именно поэтому наша общая цель - обеспечить высокий урожай за счёт правильного и экономного полива.

Призываю вас не тратить воду впустую под палящим солнцем - в такие периоды особенно важна каждая капля.

Если каждый фермер будет применять методы экономии воды на своём участке, мы сможем избежать её дефицита и обеспечить доступ к ней для всех.

Наиболее эффективно проводить полив ранним утром или вечером, когда температура ниже. Не стоит переувлажнять почву - полив должен быть умеренным. После завершения полива необходимо оперативно уведомлять мураба и передавать очередь следующему пользователю.

Избыточный полив может навредить не только растениям, но и самой земле.

Особое внимание следует уделить предотвращению потерь воды через водосточные каналы и канавы. Использование современных методов, таких как капельное и дождевое орошение, позволяет значительно сократить расход воды.

Мы высоко ценим ваш труд и призываем вас к совместной ответственности за рациональное использование воды и устойчивое развитие агропромышленного комплекса.

Каждая капля воды - это будущее нашего урожая. Объединим усилия - и воды хватит всем!".


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URL: https://www.vb.kg/445757
Теги:
вода, Кыргызстан, Минсельхоз
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