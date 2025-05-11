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Акимов и глав айыл окмоту накажут за плохую очистку оросительных каналов

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- Светлана Лаптева
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В период активных ирригационных работ выявлены случаи несвоевременной очистки внутрихозяйственных оросительных каналов. В отдельных районах Кыргызстана местные органы проявляют халатность, что приводит к сбоям в подаче поливной воды и вызывает недовольство среди фермеров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По ее данным, в из-за халатности и разгильдяйства глав местных органов в ряде населённых пунктов зафиксированы протестные настроения со стороны аграриев. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предпринимает все необходимые меры для предотвращения повторения подобных ситуаций.

В начале текущего года акимам и главам айыл окмоту были даны чёткие поручения по обеспечению своевременной очистки и подготовке внутрихозяйственных каналов к поливному сезону. Эти меры направлены на бесперебойное водоснабжение сельхозугодий в весенне-летний период.

Однако в некоторых районах поручения выполнены с нарушениями сроков и требований. В связи с этим министерством усилен контроль за исполнением поставленных задач, а также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.


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URL: https://www.vb.kg/445759
Теги:
вода, сельское хозяйство, Кыргызстан
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