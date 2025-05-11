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Эдиль Байсалов посетил Русский дом в День Победы

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- Светлана Лаптева
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Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов посетил Русский дом в Бишкеке в день 80-летия Победы. Он тепло поздравил бишкекчан и Русский дом с Днем Победы на концертной площадке на бульваре Эркиндик, познакомился с выставками, принял участие в викторине, обсудил с сотрудниками Русского дома развитие гуманитарного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном.

"Сегодня я с большим удовольствием посетил Русский дом в Бишкеке. Мы всегда рады сотрудничать с нашими российскими коллегами. Мне очень понравился концерт на бульваре Эркиндик, "бульваре Победы", интерактивные образовательные акции в Русском доме. Вся атмосфера говорила о том, что это наш общий праздник. Мы очень рады, что у нас работает Русский дом, и наши горожане и гости столицы могут и сегодня посетить, и дальше пользоваться программами. Благодарю Русский дом, поздравляю всех с 80-летием Великой Победы, желаю, чтобы сотрудничество между нашими странами развивалось", - отметил Эдиль Байсалов.

Руководитель Русского дома Альберт Зульхарнеев поблагодарил Эдиля Байсалова и в его лице правительство Кыргызстана за совместную плодотворную работу и поздравил с Днем Победы. Благодаря поддержке профильных ведомств в Кыргызстане с успехом прошли акции "Диктант Победы", "Сад Памяти", "Огонь памяти" и в целом был широко отпразднован юбилей Победы. Сегодня в Бишкеке Альберт Зульхарнеев принял участие в открытии музея Чолпонбая Тулебердиева в одноименном парке.

Праздничная программа "День Победы в Русском доме – Бульвар Победы" проходила сегодня в течение всего дня. Русский дом посетили сотни бишкекчан всех возрастов. Для гостей были организованы различные мероприятий: от викторин и мастер-классов – до концертов и художественных выставок.


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URL: https://www.vb.kg/445760
Теги:
Эдиль Байсалов, Россотрудничество, Кыргызстан
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